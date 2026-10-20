USA/SONDAGE-La cote de popularité de Trump à un nouveau plus bas historique-Reuters/Ipsos

par Jason Lange

La cote de popularité du président Donald Trump est tombée à 31%, un nouveau plus bas historique depuis le début de sa carrière politique, les Américains se disant inquiets de la hausse des prix de l'essence et prêts à sanctionner le parti républicain lors des élections de mi-mandat du 3 novembre.

Ce nouveau creux montré par un sondage Reuters/Ipsos, mené sur quatre jours et clos lundi, représente une baisse d'un point de pourcentage par rapport à la cote de popularité de 32% ressortie d'une enquête similaire publiée il y a un mois, qui constituait déjà un plus bas record.

À la question de savoir pour quel parti ils voteraient si les "midterms" avaient lieu aujourd'hui, environ 47% des électeurs interrogés dans le cadre de ce sondage national ont opté pour les démocrates et 35% pour les républicains.

Cette avance de 12 points des démocrates est la plus importante enregistrée depuis le début de l'actuel cycle électoral et peut de ce fait renforcer les espoirs des démocrates de prendre le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat américains.

Pour les républicains, la perte du contrôle de l'une ou l'autre des chambres pourrait compliquer la mise en œuvre du programme de Donald Trump au cours des deux dernières années de son second mandat.

Même si les sondages d'intention de vote reflètent l'opinion publique nationale, ils ne rendent toutefois pas compte de toutes les nuances des scrutins, État par État et circonscription par circonscription.

Dans un sondage Reuters/Ipsos réalisé deux semaines plus tôt, l'avance des démocrates n'était que de sept points par rapport aux républicains, avec un rapport de 44% à 37%.

La baisse du soutien aux candidats républicains au Congrès s'explique en grande partie par une proportion plus importante de femmes déclarant qu'elles voteraient pour les démocrates.

Environ 50% des électrices ont en effet déclaré qu'elles voteraient pour les démocrates, contre 32% disant préférer les candidats républicains. Les hommes interrogés favorisent également les démocrates, mais dans une proportion moindre.

La popularité de Donald Trump en est chute libre depuis que les Etats-Unis, avec l'aide d'Israël, ont déclenché une guerre contre l'Iran fin février.

Le conflit a provoqué une flambée des prix de l'essence aux Etats-Unis comme ailleurs dans le monde. Quelque 68% des Américains désapprouvent la manière dont le président américain gère l'économie, domaine qui était auparavant son point fort.

Les électeurs interrogés dans le cadre de ce sondage estiment que les démocrates sont de meilleurs gestionnaires de l'économie que les républicains, à 40% contre 33%.

Réalisé en ligne, ce sondage a recueilli les réponses de 1.679 adultes américains, dont 1.279 électeurs inscrits. Les résultats du sondage présentent une marge d'erreur de deux points de pourcentage pour l'ensemble des personnes interrogées et de trois points pour les électeurs inscrits.

(Version française Benoit Van Overstraeten, édité par Jean-Stéphane Brosse)