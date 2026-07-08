USA-Préoccupation accrue de la Fed en juin à propos de l'inflation-"minutes"

Les préoccupations à l'égard d'une inflation élevée ont été au coeur de la réunion de juin de la Réserve fédérale américaine (Fed), montre le compte-rendu publié mercredi, des discussions présidées pour la première fois par Kevin Warsh qui a entrepris une refonte de la manière dont l'institution communique.

Face aux craintes d'une flambée des prix, est-il rapporté dans les "minutes" de la réunion des 16-17 juin, plusieurs responsables de la Fed ont estimé qu'il serait propice de relever immédiatement les taux d'intérêt.

Le débat à propos de l'inflation a été nourri, avec "la plupart des participants" à la réunion envisageant des scénarios dans le cadre desquels l'inflation diminuerait pour se rapprocher de l'objectif de 2% de la Fed, tandis que "la plupart" des responsables de la banque centrale ont noté des hypothèses dans lesquelles les prix resteraient élevés.

"Presque tous" les participants se sont accordés sur la nécessité de relever les taux d'intérêt si l'inflation venait à progresser, est-il indiqué dans le compte-rendu de la réunion, lors de laquelle la Fed a décidé de laisser ses taux inchangés.

Cette décision a été prise à l'unanimité, rapportent les "minutes".

Durant la réunion, a également été discutée la proposition de Kevin Warsh de se montrer plus succinct à propos des perspectives du coût de l'emprunt dans le communiqué de politique monétaire de la Fed.

"Une majorité de participants ont dit voir des avantages dans un communiqué réduit", dit le compte-rendu, ajoutant que "la plupart" des responsables de la banque centrale américaine ont soutenu l'idée de retirer dans le communiqué de juin toute mention d'une vraisemblable baisse des taux.

Kevin Warsh entend éviter d'effectuer des promesses à propos des futures décisions de politique monétaire de la Fed.

(Howard Schneider; version française Jean Terzian)