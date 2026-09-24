USA-Politico, MS NOW et CNN refoulés de la Maison blanche malgré l'ordonnance d'un juge

(Actualisé tout du long avec refus d'accès à la Maison blanche)

Les journalistes de Politico, MS NOW et CNN se sont vu refuser l'accès à la Maison blanche jeudi malgré la décision d'un juge de lever l'interdiction d'accès imposée par Donald Trump à ces trois médias.

Le juge fédéral Tim Kelly avait ordonné dans la nuit à l'administration de lever l'interdiction et exigé que l'autorisation d'accès des trois médias soit immédiatement rétablie, estimant que tout bannissement était selon toute vraisemblance inconstitutionnel.

Politico, MS NOW et CNN, privés d'accès à la Maison blanche depuis samedi, avaient saisi la justice lundi en invoquant le droit à la liberté d'expression garanti par le Premier amendement de la Constitution américaine. Ils demandaient que l'accès leur soit de nouveau accordé en attendant le règlement du litige.

La décision rendue dans la nuit suspend théoriquement l'interdiction d'accès à la Maison blanche pendant 14 jours, un nouveau revers pour Donald Trump dans sa lutte contre les médias.

Mais jeudi, les accréditations de la journaliste de Politico ont été confisquées, a indiqué Politico. Une journaliste de MS NOW a déclaré qu’elle s’était également vu refuser l’accès à la Maison blanche, tandis que CNN a indiqué que certains membres de son personnel s’étaient vu refuser l’entrée dans l’enceinte.

Laura Barrón-López, journaliste de MS NOW, s’exprimant de l’extérieur du complexe de la Maison blanche pour la chaîne, a déclaré qu’il était difficile de savoir si le refus de son accès constituait un non-respect de la décision de justice ou s’il s’agissait d’un problème lié au système d’accès du bâtiment.

CNN, Politico et MS NOW ont signalé dans un document déposé devant le tribunal après leur refus d'accès à la Maison blanche jeudi que l'administration de Donald Trump ne s'était pas encore conformée à l'ordonnance de Tim Kelly et ont demandé au juge de tenir une audience de suivi d'urgence.

Les représentants de la Maison blanche n’ont pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat.

Dans son ordonnance rendue dans la nuit, le juge Tim Kelly déclare que la révocation des accréditations des journalistes "avait probablement violé leurs droits constitutionnels à une procédure régulière".

Le juge, nommé par Donald Trump, a également émis des doutes quant aux arguments de sécurité nationale avancés par le département de la Justice pour justifier cette interdiction, soulignant que Donald Trump lui-même avait déclaré que cette mesure était motivée par ce que le président qualifiait de couverture médiatique fausse ou négative.

Une coalition d’organisations de défense de la liberté de la presse et de dizaines de médias, dont Reuters, a déposé mercredi un mémoire en faveur des trois médias.

Donald Trump avait annoncé l'interdiction d'accès des trois médias à la Maison blanche dans un message publié sur les réseaux sociaux le 18 septembre.

(Jan Wolfe et Jack Queen; Jean-Stéphane Brosse et Etienne Breban pour la version française)