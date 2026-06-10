USA-Platner, candidat démocrate sulfureux, remporte la primaire pour l'élection au Sénat

par Andy Sullivan et Richard Cowan

Les démocrates du Maine ont désigné mardi Graham Platner, ostréiculteur et ancien marine, comme candidat au Sénat américain lors des élections de mi-mandat de novembre malgré une série de controverses liées à ses publications en ligne, à un tatouage associé aux nazis et à des accusations de messages explicites.

Nouveau venu en politique et auteur d'une campagne aux accents populistes, Graham Platner devrait affronter la sénatrice républicaine sortante Susan Collins, 73 ans, une modérée qui a remporté de larges victoires électorales depuis 1996 dans un Etat pourtant globalement favorable aux démocrates.

Selon les projections, Graham Platner a facilement remporté la primaire après seulement 10% des bulletins dépouillés.

Le candidat âge de 41 ans a été accusé d'avoir envoyé des SMS à caractère sexuel à plusieurs femmes l'année dernière, tandis que d'anciennes petites amies ont déclaré au New York Times qu'il se comportait parfois d'une manière inquiétante.

Graham Platner a présenté ses excuses pour son comportement et indiqué avoir souffert d'un syndrome de stress post-traumatique et de dépression à la suite de ses missions en Irak et en Afghanistan. Il a en outre affirmé ne pas avoir su que son tatouage ressemblait à un symbole nazi et l'avoir recouvert l'an dernier.

La course au Sénat dans le Maine est considérée par les analystes comme l'une des plus disputées des élections de mi-mandat de novembre, lors desquelles le contrôle de la chambre haute et de celle des représentants sera en jeu. Les démocrates doivent remporter quatre sièges détenus par les républicains pour obtenir la majorité au Sénat, qui compte 100 sièges.

SOUTENU PAR BERNIE SANDERS

Si certains démocrates ont qualifié de troublantes les révélations sur le passé de Graham Platner, ses soutiens progressistes - dont le sénateur Bernie Sanders du Vermont - continuent de le défendre et aucune figure majeure du parti n'a appelé à son retrait.

Graham Platner n'a pas évoqué l'affaire - et n'a pas été interrogé sur celle-ci - lors d'une réunion publique d'une heure organisée dimanche à Portland (Maine).

Si son passé n'a pas été rédhibitoire aux yeux des électeurs de la primaire démocrate, il pourrait s'avérer plus problématique face à Susan Collins.

En cas de nouvelles controverses majeures, les démocrates ont encore la possibilité de remplacer Graham Platner s'il se retire avant le 13 juillet, conformément à la loi de l'État.

La principale rivale du candidat désigné, la gouverneure Janet Mills, a suspendu sa campagne en avril mais a déclaré la semaine dernière qu'elle continuait de figurer sur les bulletins de vote.

Aucun vainqueur n'a pour le moment été désigné dans la primaire démocrate du Maine pour un siège très disputé à la Chambre des représentants. Les candidats investis mardi pourraient ne pas être connus avant plusieurs jours, car l'État utilise un système de vote dont le dépouillement peut prendre du temps.

(Reportage d'Andy Sullivan et Richard Cowan ; reportage complémentaire d'Aleks Michalska, version française Bertrand Boucey)