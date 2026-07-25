Cyclisme/Tour de France-Carapaz triomphe encore, Seixas s'éloigne du podium

Tour de France

par Vincent Daheron

Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) est l'homme de cette troisième semaine : l'Équatorien ‌a signé samedi à l'Alpe d'Huez (Isère) son deuxième succès en trois jours sur le Tour de France en remportant la 20e étape, tandis que le Français Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) a certainement ​dit adieu au podium.

Au lendemain de son récital, déjà à l'Alpe d'Huez, le maillot jaune Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) n'avait aucune ambition de réaliser le doublé.

Quasiment assuré d'un cinquième sacre sur la Grande boucle à la veille de l'arrivée finale à Paris grâce à ses plus de sept minutes d'avance, samedi matin, sur le Belge Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-hansghrohe), le Slovène s'est mué en ​équipier modèle pour assurer la troisième place du Mexicain Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG).

Grâce à l'aide de "Pogi", ce dernier a fait craquer Paul Seixas à trois kilomètres du sommet du col de Sarenne (12,8 km à 7,3% de pente moyenne), franchissant finalement ​la ligne d'arrivée en cinquième position, avec 1'50'' d'avance sur son rival, dixième du jour.

Placé à ⁠24 secondes du podium avant l'étape, le prodige de 19 ans compte désormais deux minutes et 14 secondes de retard sur Isaac del Toro.

Annoncée comme l'une des étapes ‌les plus rudes de l'histoire du Tour, avec pas moins de 5.450 m de dénivelé positif et quatre ascensions répertoriées, dont trois hors catégories, cette avant-dernière journée a longtemps accouché d'une souris.

Elle s'est finalement animée dans sa deuxième partie. D'un côté, Sepp Kuss (Visma-Lease a bike) semblait le plus fort ​de l'échappée matinale pour ravir son deuxième bouquet sur la Grande boucle, ‌cinq ans après sa victoire à Andorre-la-Vieille (Andorre).

Mais le coéquipier de Jonas Vingegaard, qui a abandonné dimanche dernier, a chuté deux fois ⁠dans les sept derniers kilomètres, laissant la voie libre à Richard Carapaz.

Le troisième du Tour de France 2021 a profité de la deuxième chute de l'Américain pour le dépasser et filer vers sa deuxième victoire sur cette édition, deux jours après son triomphe à Orcières-Merlette (Hautes-Alpes), la troisième de sa carrière sur la Grande boucle. Il a devancé Remco Evenepoel (+ 26'') et Sepp Kuss (+ ⁠31'').

Infatigable, Richard Carapaz s'est également assuré de ‌remporter le maillot à pois de meilleur grimpeur pour la deuxième fois sur le Tour après 2024.

DERNIÈRE ÉTAPE RACCOURCIE

Dans le groupe des favoris, Tadej Pogacar ⁠a tenu sa promesse de se mettre au service d'Isaac del Toro, une nouvelle preuve de sa domination sur le reste du peloton.

Le quadruple vainqueur du Tour s'est mis à rouler ‌à 60 km de l'arrivée, dans le col du Galibier (17,7 km à 6,9%). Seuls Remco Evenepoel, Paul Seixas et Lenny Martinez (Bahrain-Victorious) ont réussi à suivre le rythme ⁠du duo de l'équipe UAE Team Emirates-XRG.

"Les gens vont parler de comment j'ai aidé Isaac (del Toro) à monter sur le podium, ⁠mais il m'a d'abord aidé à porter le ‌maillot jaune", a justifié Tadej Pogacar. "C'était un honneur de rouler pour Isaac (del Toro) dans les deux dernières heures. Je l'ai fait avec plaisir et je réalise à quel point c'est difficile ​de travailler pour quelqu'un d'autre."

Grimaçant, Paul Seixas a finalement cédé et devrait terminer au pied du ‌podium de son premier Tour de France, dont il était à 19 ans le plus jeune coureur au départ depuis 1937.

"Il y a un moment où j'ai atteint mes limites et j'ai craqué, j'ai essayé d'être plus ​fort que d'habitude et au final, j'ai explosé", a reconnu Paul Seixas. "Je suis forcément déçu de ne pas avoir pu me battre plus que ça pour le podium. Quatrième, on va s'en satisfaire."

Le classement général est pratiquement figé, puisque Remco Evenepoel a conforté sa deuxième place. Si le Belge a repris 45 secondes à Tadej Pogacar, il était trop loin pour ⁠espérer le détrôner et pointe encore à six minutes et 26 secondes.

Il compte, en revanche, trois minutes et 16 secondes d'avance sur Isaac del Toro.

Au lendemain de sa deuxième place lors de la montée à l'Alpe d'Huez par les 21 lacets, Lenny Martinez a confirmé son très bon Tour de France. Sixième de l'étape, il a quasiment scellé sa cinquième position au général (+ 13'02'').

La 21e et dernière étape, dimanche, a été raccourcie de 133 km à 89 km et se déroulera intégralement dans Paris afin de permettre le redéploiement d'une partie des forces de sécurité intérieure sur le front des incendies exceptionnels en France.

Les coureurs devront toujours escalader la butte Montmartre (1 km à 6,5% de pente moyenne) à trois reprises avant l'arrivée sur les Champs-Élysées.

(Reportage de ​Vincent Daheron à l'Alpe d'Huez, édité par Benoit Van Overstraeten)