USA/Midterms -Trump en meeting dans l'Iowa et le Kansas avant le scrutin

(Actualisé avec décision judiciaire en Alaska)

par Andrew Goudsward, David Morgan et Nathan Frandino

WASHINGTON/ANCHORAGE, Alaska, 1er novembre (Reuters) - L e président américain Donald Trump reprend le chemin de la campagne dimanche avec deux meetings prévus dans l'Iowa et le Kansas, deux Etats ruraux que le camp républicain veut conserver au Sénat à deux jours des élections de mi-mandat.

Le locataire de la Maison blanche, qui a passé son samedi dans sa demeure floridienne de Mar-a-Lago, avait largement remporté l'Etat de l'Iowa en 2024.

Mais les sondages placent les démocrates en tête alors que l'image du milliardaire auprès de la population rurale est au plus bas avec une côte de popularité à 45% en octobre, selon un sondage Reuters/Ipsos. La course est également serrée dans le Kansas qui a élu un sénateur démocrate pour la dernière fois en 1932.

Les Américains votent pour remplacer 35 sièges de sénateurs et l'entièreté des 435 sièges de la Chambre des représentants mardi. Les républicains disposent actuellement d'une majorité de 53 sièges contre 47 à la chambre haute du Congrès et les démocrates doivent enregistrer un gain net de quatre sièges pour la reconquérir.

Une victoire des démocrates dans l'une ou les deux chambres pourrait déboucher sur des enquêtes du Congrès visant l'administration de Donald Trump, qui a bénéficié pendant deux ans d'une majorité républicaine largement complaisante.

Plus de 52 millions d'Américains ont déjà voté par correspondance ou en personne, selon l'Election Lab de l'université de Floride, un record depuis 2022 qui avait vu 46 millions d'électeurs voter avant le jour du scrutin.

BATAILLES JUDICIAIRES

Le contrôle du sénat pourrait se jouer autour de quelques Etats clef comme l'Alaska, où le sénateur républicain actuel Dan S. Sullivan est donné au coude-à-coude avec la démocrate Mary Peltola.

Dan S. Sullivan a déclaré qu'il reconnaîtrait les résultats de l'élection alors que l'administration Trump oeuvre pour l'ouverture d'une enquête concernant la présence d'un homonyme sur le bulletin de vote d'un autre candidat.

Une cour fédérale a rejeté dimanche la plainte du département américain de la Justice a déposé jeudi une nouvelle plainte visant à bloquer la certification des résultats des élections sénatoriales dans l'Alaska en cas de défaite serrée du candidat républicain Dan Sullivan après la parution d'une enquête du New York Times selon laquelle des démocrates auraient sciemment incité un candidat homonyme à se présenter, afin de semer la confusion.

Dan S. Sullivan n'a pas précisé s'il s'opposerait à la certification des résultats en cas de défaite, mais il s'est joint au concert d'accusations visant le camp démocrate.

"Ils ont mis un candidat fantôme sur le bulletin de vote", a-t-il déclaré dans l'émission "State of the Union" de CNN. "Je suis sûr que je vais perdre beaucoup de voix à cause de cette manœuvre. Ce que je dis donc aux habitants de l'Alaska, c'est : ne les laissez pas s'en tirer avec ces manœuvres.

Les électeurs interrogés samedi par Reuters à Anchorage, en Alaska, avaient des avis partagés sur l’enquête et les batailles juridiques.

"Je crains que plus le dépouillement des votes prendra du temps, plus il y aura de manigances, d’autant plus que notre président actuel tient des propos selon lesquels il souhaite invalider l’élection en cours et les votes qui sont en train d’arriver", a déclaré Ames Tonneson, 24 ans.

Art Paul, 52 ans, a pris ces bouleversements potentiels avec philosophie.

"Dans ce cas précis, s’il y a un résultat serré ou une enquête, je comprends… Ça fait partie du processus."

L'administration de Donald Trump a également intenté une action en justice contre la Californie pour tenter d'empêcher le dépouillement des bulletins de vote déposés par plus de 20.000 électeurs inscrits, estimant que ces derniers pourraient ne pas être des citoyens américains.

(Reportage d'Andrew Goudsward et David Morgan à Washington et de Nathan Frandino à Anchorage ; reportages complémentaires de Nathan Layne, Laura Matthews, Leah Douglas et Curtis Williams; version française Zhifan Liu)