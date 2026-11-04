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USA/MIDTERMS-Trump concède que la guerre contre l'Iran a joué contre les républicains
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 11:45

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par Kanishka Singh et Jarrett Renshaw

- Donald Trump a reconnu mercredi que la guerre impopulaire lancée par les Etats-Unis contre l'Iran en février expliquait pour partie la cuisante défaite des républicains aux élections de mi-mandat, dépossédés du contrôle du Congrès par les démocrates.

"Je pense que l'une des raisons est l'Iran" a déclaré le président américain sur la chaîne américaine Fox News.

Dans un entretien séparé accordé au Wall Street Journal (WSJ), le locataire de la Maison blanche confirme que "l'Iran a joué un rôle".

Mais Donald Trump, qui a menacé de nouvelles attaques contre l'Iran après les "midterms", ne regrette pas pour autant sa décision.

"J'ai fait la bonne chose", dit-il dans son entretien au WSJ. "Je referais la même chose."

Nombre d'Américains reprochent à la politique belliciste de Donald Trump, et ses errements sur les objectifs de la guerre contre l'Iran, d'avoir entraîné une flambée des prix du carburant et des biens de consommation.

Le régime iranien s'est félicité mercredi de cet avertissement électoral.

"Les Américains ont dit NON À LA GUERRE, et nous soutenons ce message", a écrit sur X le président du Parlement iranien Mohammad Baqer Qalibaf.

(Version française Zhifan Liu)

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