USA/MIDTERMS-SYNTHESE-Les démocrates prennent le Congrès, un camouflet pour Trump

par Joseph Ax, Nathan Layne et Jason Lange

Les démocrates étaient en passe mardi, lors des élections de mi-mandat au Congrès américain, de s'emparer de la majorité à la fois au Sénat et à la Chambre des représentants, grâce à des victoires dans de traditionnels bastions républicains, ce qui constitue un camouflet pour le président Donald Trump.

Si l'ampleur des gains des démocrates lors de ces "midterms" restait à déterminer, le parti s'est imposé dans des endroits des Etats-Unis longtemps considérés comme hors d'atteinte pour lui, comme le Kansas, le Texas, l'Iowa et la Caroline du Sud.

Cette vague bleue illustre le mécontentement profond des électeurs à l'égard de Donald Trump pour sa gestion de l'économie et sa décision de lancer en février dernier une guerre contre l'Iran, qui a provoqué une flambée des prix du carburant aux Etats-Unis.

Le coût de la vie a été la préoccupation principale des Américains, ont montré des enquêtes d'opinion réalisées en amont du scrutin et à la sortie des urnes, avec une angoisse croissante à propos des prix élevés.

Pour la première fois depuis la Grande Dépression, il y a près d'un siècle, les démocrates ont remporté un siège sénatorial dans le Kansas, grâce à Adam Hamilton, le pasteur d'une méga-église, selon les projections des principales chaînes de télévision américaines et de la firme Decision Desk HQ.

Dans l'Ohio, dont le vice-président J.D. Vance occupait le siège de sénateur en 2024, le démocrate Sherrod Brown a battu le sénateur républicain sortant Jon Husted, et un autre candidat démocrate, l'élu James Talarico, s'est imposé dans la course sénatoriale au Texas malgré les soutiens massifs apportés à son rival républicain, le procureur général Ken Paxton.

Ces deux Etats avaient massivement voté en faveur de Donald Trump lors de l'élection présidentielle de novembre 2024.

DÉFAITES DE CANDIDATS CHOISIS PAR TRUMP

Un autre Etat ayant contribué au retour au pouvoir de Donald Trump a basculé du côté démocrate: la Caroline du Sud, où la pédiatre Annie Andrews a triomphé face à la sénatrice républicaine Darline Graham, nommée à ce poste par Trump à la suite du décès en juillet dernier de son frère Lindsey Graham, un allié de premier plan du locataire de la Maison blanche.

Au détriment de candidats plus établis, Donald Trump avait personnellement choisi Ken Paxton et Darline Graham pour représenter le Parti républicain, malgré les controverses entourant le premier nommé et l'inexpérience de la seconde.

Le président américain s'est grandement impliqué dans leurs campagnes, effectuant des déplacements en Caroline du Sud et au Texas parmi les multiples rassemblements qu'il avait organisés ces dernières semaines. Il avait régulièrement appelé ses partisans à "prétendre qu'(il était) sur les bulletins" de vote.

Quand s'est dessinée mardi soir une victoire démocrate dans les deux chambres du Congrès, Donald Trump a renchéri, écrivant sur les réseaux sociaux que les républicains auraient obtenu un "RAZ-DE-MARÉE" si son nom avait figuré sur les bulletins.

Il a déclaré par ailleurs, dans une interview à la chaîne Fox News, qu'il opposerait son veto à tout projet de loi présenté par les démocrates qu'il considérerait "insensé". "Et après deux mois de vetos (...), ils demanderont 'comment peut-on faire avancer les choses ?', et on travaillera ensemble".

Le président américain a dit également penser que "les gens n'ont pas compris l'importance de ce que j'ai fait en Iran", admettant que la guerre avait pesé sur les candidats républicains.

RÉPRIMANDE

Au total, d'après les projections actuelles, le Parti démocrate a fait passer au bleu six sièges du Sénat, ce qui lui garantit de contrôler la chambre haute même s'il venait à céder ses sièges dans le Michigan et dans le Minnesota, deux Etats considérés comme incertains.

Dans la course au contrôle de la Chambre des représentants, les démocrates ont repris aux républicains au moins huit sièges, avec des victoires notamment dans le New Jersey, le Kentucky et en Caroline du Nord, affichant également des scores solides dans des districts électoraux très ancrés à droite.

Par ailleurs, la vague bleue a concerné aussi les élections aux postes de gouverneurs, comme au Texas où le gouverneur républicain sortant Greg Abbott, arrivé en poste en 2014 et réélu à deux reprises ensuite, s'est incliné face à la candidate démocrate Gina Hinojosa. Les postes de gouverneur dans l'Iowa et l'Ohio, des Etats conservateurs, ont également basculé du côté démocrate au détriment des républicains.

"Avec des victoires écrasantes et décisives, le peuple américain a réprimandé la dépravation, la corruption et l'incompétence de l'homme nommé président Donald J. Trump", a déclaré à ses partisans le sénateur démocrate sortant Jon Ossoff, crédité d'une réélection en Géorgie.

En Floride, la sénatrice républicaine sortante Ashley Moody était en passe de conserver son poste mais comptait seulement 3 points de pourcentage d'avance sur la démocrate Angie Nixon, selon des données compilées par Reuters et USA Today, alors que Donald Trump avait fini en tête avec 13 points de pourcentage lors de l'élection présidentielle de 2024.

Cela confirme qu'un virage favorable aux démocrates s'est opéré dans des bastions républicains.

D'après un sondage de sortie des urnes réalisé par SSRS pour un consortium de médias américains, la moitié des électeurs du pays ont dit voir ces "midterms" comme une opportunité de réprimander Donald Trump. Les trois quarts des sondés ont déclaré être "en colère" ou "insatisfaits" de la direction prise par les Etats-Unis.

Par ailleurs, d'après ce sondage, 70% des électeurs ont dit être favorables à ce que le Congrès puisse jouer un rôle plus important de contre-pouvoir face au président.

(Joseph Ax, Jason Lange, Brad Heath et Dan Rosenzweig-Ziff à Washington, Nathan Layne à Detroit, avec Nolan D. McCaskill, Dan Catchpole, Ashraf Fahim, Arafat Barbakh, David Morgan, Mike Spector, Bianca Flowers, Pete Eisler, Doina Chiacu et Humeyra Pamuk; version française Jean Terzian, édité par Jean-Stéphane Brosse)