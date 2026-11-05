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USA/MIDTERMS-LE POINT sur la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat au Congrès
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 02:00

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Le Parti démocrate a pris mardi le contrôle des deux chambres du Congrès américain à l'issue des élections de mi-mandat ("midterms"), une vague bleue historique qui balaye les républicains et inflige à Donald Trump un camouflet sévère.

Les démocrates sont déjà assurés d'obtenir 54 sièges au Sénat, sur un total de 100. Il reste encore deux sièges à attribuer, l'un dans l'Alaska, l'autre dans le Mississippi - deux Etats normalement fermement républicains - mais les scores sont trop serrés à ce stade pour suggérer un vainqueur.

A la Chambre des représentants, les démocrates ont déjà gagné 232 sièges sur 435 - soit 14 de plus que le seuil de majorité - et dans le meilleur des scénarios, ce total pourrait monter à quelque 260.

Voici les principaux développements et éléments à savoir :

* SYNTHESE-Démocrates et républicains montent au front dans la perspective de la cohabitation ID:nL5N46L06L

* Comment les démocrates sont allés conquérir l'Amérique rurale ID:nL6N46L1BE

* ENCADRE-Les premiers enseignements du scrutin

ID:nL5N46L03U

* Ce que les Américains disent de leur vote ID:nL6N46L0NE

* ENCADRE-Six données chiffrées pour expliquer le raz-de-marée des démocrates ID:nL5N46L2Q1

* Le démocrate Hakeem Jeffries favori pour le poste de "speaker" à la Chambre ID:nL5N46L0S9

* Abdul El-Sayed devient le premier musulman élu au Sénat

ID:nL6N46L0LU

* Keisha Lance Bottoms devient la première Afro-américaine élue gouverneure d'un Etat ID:nL6N46L077

* Les démocrates raflent la mise aux élections des gouverneurs d'Etat ID:nL5N46L12T

* Vers un nouveau rapport de forces entre Trump et les démocrates sur l'économie ID:nL6N46L1BH

* ENCADRE-L'empire d'Elon Musk face à la vague démocrate au Texas ID:nL6N46L132

* Trump concède que la guerre contre l'Iran a joué contre les républicains ID:nL6N46L0QD

* Vance se désole de la débâcle des républicains, l'impute à la guerre en Iran ID:nL5N46L3F9

* ENCADRE-Le régime iranien se félicite du revers infligé à Trump ID:nL6N46L0TN

* Réactions à l'international à la victoire des démocrates

ID:nL6N46L0R1

* En Israël, Netanyahu accusé d'avoir sapé le soutien bipartisan américain ID:nL6N46L0VB

* La défaite de Trump donne une marge de manoeuvre à ses partenaires commerciaux en Asie ID:nL6N46L0RQ

Les dernières informations EN DIRECT : ID:nL5N46L03P

Liens sur les papiers ayant précédé les "midterms" :

ID:L8N4560J1

(Rédaction de Paris)

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