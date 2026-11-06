USA/MIDTERMS-LE POINT sur la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat au Congrès

Le Parti démocrate a pris mardi le contrôle des deux chambres du Congrès américain à l'issue des élections de mi-mandat ("midterms"), une vague bleue historique qui balaye les républicains et inflige à Donald Trump un camouflet sévère.

Les démocrates sont déjà assurés d'obtenir 54 sièges au Sénat - réalisant un gain net de sept sièges - sur un total de 100. Il reste encore deux sièges à attribuer, l'un dans l'Alaska, l'autre dans le Mississippi - deux Etats normalement fermement républicains - mais les scores sont trop serrés à ce stade pour suggérer un vainqueur.

A la Chambre des représentants, les démocrates ont déjà gagné 247 sièges sur 435 - soit 29 de plus que le seuil de majorité et contre 214 dans la législature précédente. Dans le meilleur des scénarios, ce total pourrait monter à quelque 260.

On attend effectivement encore les résultats pour 35 sièges de la Chambre, où les républicains n'ont à ce stade plus que 153 sièges contre 218 avant les midterms.

Voici les principaux développements et éléments à savoir :

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* L'après-Trump commence, pour les démocrates comme pour les républicains ID:nL5N46M1GB

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* Le demi-milliard de dollars injecté par Musk dans la campagne républicaine a produit peu de résultats ID:nL5N46M20F

* Comment les démocrates sont allés conquérir l'Amérique rurale ID:nL6N46L1BE

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* ENCADRE-Les premiers enseignements du scrutin

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* Trump renouvelle son soutien à un Hegseth fragilisé

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* Vance se désole de la débâcle des républicains, l'impute à la guerre en Iran ID:nL5N46L3F9

* ENCADRE-Le régime iranien se félicite du revers infligé à Trump ID:nL6N46L0TN

* Réactions à l'international à la victoire des démocrates

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* La défaite de Trump donne une marge de manoeuvre à ses partenaires commerciaux en Asie ID:nL6N46L0RQ

Liens vers les papiers ayant précédé les "midterms" :

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(Rédaction de Paris)