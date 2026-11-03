USA/MIDTERMS-La plupart des observateurs du ministère de la Justice déployés dans les villes démocrates

Le département américain de la Justice (DOJ) a dit mardi avoir déployé un millier d'agents dans tout le pays pour surveiller la bonne tenue des élections de mi-mandat, une grande majorité d'entre eux ayant pris la direction de circonscriptions à majorité démocrate, selon un décompte de Reuters.

La candidate démocrate à l'élection présidentielle de 2024, Kamala Harris, l'avait emporté dans les deux-tiers des circonscriptions que le DOJ a choisi de surveiller.

La plupart de ces circonscriptions comptent une importante population noire et latino et se situent dans des Etats où la majorité au Sénat pourraient se décider.

L'administration Trump a adopté une approche agressive en matière de surveillance électorale, faisant notamment pression sur les États pour obtenir leurs listes d'électeurs en affirmant sans preuve que de nombreux étrangers participent illégalement aux scrutins.

La plupart de ses initiatives ont cependant été bloquées par la justice et même la Cour suprême, pourtant à nette majorité conservatrice.

(Rédigé par Doina Chiacu et Dan Rosenzweig-Ziff ; version française Tangi Salaün)