USA/MIDTERMS-L'arme du redécoupage électoral n'a pu empêcher la "vague bleue"

par Joseph Ax

L'arme du redécoupage de la carte électorale des Etats-Unis, utilisée par les républicains depuis le retour au pouvoir du Donald Trump en janvier 2025 et qui devait leur assurer une quinzaine de sièges "faciles" à la Chambre des représentants, a été inefficace contre le tsunami démocrate lors des "midterms".

A ce stade du décompte des suffrages des élections de mi-mandat au Congrès américain, qui ont vu mardi le Parti démocrate reprendre, avec une confortable majorité, le contrôle des deux chambres, les républicains ont perdu ou sont en mauvaise posture dans 12 des 15 sièges redécoupés par leurs soins.

En outre, en redessinant de manière trop grossière ces circonscriptions, il n'est pas exclu qu'ils aient provoqué la défaite de leurs propres élus dans des circonscriptions voisines, privées d'un volume trop important d'électeurs conservateurs, notamment en Caroline du Nord et au Tennessee.

De leur côté, les démocrates ont gagné les six sièges - cinq en Californie et un dans l'Utah - qu'ils avaient redécoupés en leur faveur en réponse aux manoeuvres républicaines.

Cela veut dire que, sur le gain net de plus 30 sièges dont les démocrates peuvent se prévaloir à ce stade - ce total pourrait encore monter -, une vingtaine pourrait être le fait d'un redécoupage électoral qui devait, sur le papier, profiter aux républicains.

"La seule façon de considérer les efforts des républicains pour manipuler le découpage électoral - dans le but de sauver leurs perspectives à la Chambre des représentants - est de les voir comme une catastrophe totale et absolue", a estimé John Bisognano, président du Comité national démocrate pour le redécoupage électoral (NDRC).

Avant les "midterms", les républicains ne détenaient qu'une courte majorité à la Chambre des représentants, avec 218 sièges contre 214 pour les démocrates. Avec 35 sièges - sur un total de 435 - devant encore être attribués, les démocrates détiennent désormais 247 sièges et les républicains 153.

Un porte-parole du National Republican Redistricting Trust, l'équivalent républicain du NDRC, n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Un redécoupage électoral n'a généralement lieu qu'au début de chaque décennie afin de tenir compte des évolutions démographiques issues du recensement décennal américain.

Donald Trump a rompu avec la tradition en 2025 lorsqu'il a exhorté les républicains du Texas à approuver une nouvelle carte électorale de la Chambre des représentants en milieu de décennie, destinée à faire "basculer" cinq sièges démocrates.

D'autres États dirigés par les républicains, dont la Floride, la Caroline du Nord, le Missouri et la Virginie ont alors fait de même, ce qui a conduit les démocrates à effectuer leur propre redécoupage en Californie et dans l'Utah.

(Joseph Ax; version française Benoit Van Overstraeten, édité par Jean Terzian)