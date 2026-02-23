 Aller au contenu principal
USA-Les douanes confirment l'arrêt mardi de la collecte des taxes annulées par la Cour suprême
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 06:33

L'agence américaine des douanes (CBP) a déclaré qu'elle arrêterait de prélever les droits de douane dits "réciproques" mardi à 05h01 GMT, après que la Cour suprême des Etats-Unis a déclaré vendredi que le président Donald Trump avait utilisé à tort une loi d'urgence nationale, annulant ces taxes.

Cette annonce a été effectuée par la CBP dans un message adressé aux transportés via une messagerie spécifique.

Furieux de la décision de la Cour suprême, Donald Trump a annoncé une nouvelle surtaxe douanière de 15%, via une loi distincte, destinée à remplacer à compter de mardi les droits de douanes dits "réciproques".

(David Lawder; version française Jean Terzian)

