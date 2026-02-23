Qui est Rob Jetten, le jeune centriste à la tête des Pays-Bas ?

Le centriste néerlandais Rob Jetten, à La Hague aux Pays-Bas le 20 février 2026 ( ANP / Jeroen Jumelet )

Avec son optimisme contagieux, Rob Jetten a conquis les électeurs néerlandais, mais avec un gouvernement minoritaire, ce centriste de 38 ans, en passe de devenir le plus jeune Premier ministre des Pays-Bas, aura du pain sur la planche pour donner corps à ses paroles.

Doté d'une énergie juvénile et portant un message positif, M. Jetten est parvenu à faire remonter en flèche son parti D66 et à battre de justesse le parti d'extrême droite de Geert Wilders, lors des élections législatives d'octobre.

Avec son slogan de campagne "Het kan wél" (C'est possible), M. Jetten compte se présenter comme "déterminé et efficace", selon Sarah de Lange, professeure de sciences politiques à l'université de Leyde.

Mais avec seulement 66 sièges sur les 150 que compte le parlement néerlandais, la coalition de M. Jetten avec le parti de centre-droit CDA et le parti de droite VVD risque de se retrouver en difficulté au moment de faire passer des lois.

Rob Jetten a connu une ascension fulgurante dans la hiérarchie politique.

Entré au Parlement à l'âge de 30 ans, il est nommé chef du D66 un an après, devenant le plus jeune à ce poste.

La mayonnaise ne prend pas tout de suite pour le prodige, catalogué de "Robot Jetten" avec ses lunettes strictes et ses phrases toutes faites.

- Intello -

Le centriste néerlandais Rob Jetten, à La Hague aux Pays-Bas le 6 février 2026 ( ANP / Remko de Waal )

"Le meilleur conseil que j'ai eu à ce moment-là, c'est : +explique ton histoire comme si tu étais assis à table avec des amis+", a confié l'intéressé.

Il abandonne alors les lunettes après une chirurgie laser des yeux et adopte une attitude décontractée et enjouée, montrant avec entrain et humour les coulisses de la vie politique sur son compte Tiktok.

Originaire d'Uden, dans le sud des Pays-Bas, Rob Jetten a toujours eu un côté intello.

A 12 ans, il lisait deux journaux et regardait le journal télévisé du matin avant d'aller à l'école.

Avant d'étudier les sciences de l'administration à l'université Radboud de Nimègue (est), le jeune Rob, amateur de football et d'athlétisme, a longtemps rêvé de devenir sportif de haut niveau.

"Mais en grandissant et en découvrant davantage mon identité, il était assez difficile pour moi de ne pas pouvoir m'identifier à des athlètes homosexuels de haut niveau", a-t-il déclaré.

- Drapeau néerlandais -

Le centriste néerlandais Rob Jetten, à La Hague aux Pays-Bas le 4 février 2026 ( ANP / Remko de Waal )

M. Jetten, qui sera également le premier Premier ministre ouvertement homosexuel du pays, est fiancé à Nicolas Keenan, joueur international de hockey sur gazon argentin, depuis 2022. Le couple prévoit de se marier l'été prochain en Espagne.

Après le sport, M. Jetten s'est imaginé une carrière dans l'hôtellerie et la restauration, mais lorsqu'il s'éprend de la politique, son talent est vite repéré.

Il devient ministre de l'Energie et du Climat entre 2022 et 2024, malgré son jeune âge et son manque d'expérience.

Pendant sa campagne électorale en automne, Rob Jetten s'est efforcé de se réapproprier le drapeau néerlandais, symbole accaparé par l'extrême droite, en le présentant comme une source de fierté inclusive et progressiste.

Il a également fait de l'investissement dans l'éducation un pilier central de son programme politique, soulignant à plusieurs reprises que le D66 ne soutiendrait aucune coupe budgétaire dans le secteur.

M. Jetten avait également exclu toute coalition avec le leader d'extrême droite Geert Wilders, le qualifiant de "plus grand tyran de la cour de récréation".

"En tant que démocrate, je ne vois pas comment je pourrais former une coalition avec lui", avait-il déclaré.