USA : Les dépenses des ménages augmentent de 1% en août

USA: LES DÉPENSES DES MÉNAGES AUGMENTENT DE 1,0% EN AOÛT WASHINGTON (Reuters) - Les dépenses de consommation des ménages aux États-Unis, qui contribuent pour plus des deux tiers à l'activité économique américaine, ont progressé de 1% en août, un chiffre légèrement supérieur aux attentes, montrent les données publiées jeudi par le département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de 0,8%, après l'augmentation de 1,5% enregistrée en juillet. Alors qu'une reprise économique solide est attendue pour le troisième trimestre après l'effondrement sans précédent observé sur le trimestre précédent, la fin du plan de soutien budgétaire dédié à soutenir la consommation risque de freiner la reprise économique au T4. Les économistes tablent sur une croissance au troisième trimestre de 32% en rythme annualisé. Les estimations pour le quatrième trimestre ont été revues à la baisse, passant de plus de 10% à près de 2,5%. L'économie américaine a subi au deuxième trimestre sa contraction la plus brutale depuis 1947 sous les effets de la pandémie de coronavirus. [nL1N2GR0GH] Le département du Commerce précise que les prix à la consommation mesurés par l'indice des prix PCE ont augmenté de 0,3% le mois dernier, contre +0,4% en juillet. Sur un an, il affiche un gain de 1,4%, après avoir augmenté de 1,1% en juillet. Hors énergie et alimentation, l'indice PCE dit "core" (de base) est en hausse de 0,3% en août contre +0,4% (révisé) le mois précédent. Sa progression en rythme annuel atteint ainsi 1,6% alors que le consensus l'attendait à +1,4%, comme en juillet. Les revenus des ménages, eux, ont reculé de 2,7% en août après +0,5% en juillet. (Lucia Mutikani, version française Laura Marchioro et Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

