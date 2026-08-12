USA-Leavitt, porte-parole de la Maison blanche, partira à la fin août

Karoline Leavitt, porte-parole de la Maison blanche, quittera ses fonctions à la fin du mois d'août, a annoncé mercredi Donald Trump.

Karoline Leavitt, qui aura 29 ans le 24 août, a décidé de quitter ses fonctions afin de passer davantage de temps avec sa enfants et sa famille, a déclaré le président américain sur son réseau Truth Social, disant "totalement comprendre et respecter sa décision".

"Karoline sera désormais l'une de mes principales conseillères extérieures et une voix influente au sein du Parti républicain, alors que nous travaillons à défier l'Histoire et à remporter la victoire aux élections de mi-mandat" en novembre, a ajouté le locataire de la Maison blanche.

Karoline Leavitt avait rejoint la campagne de Donald Trump en 2024 avant de devenir en janvier 2025 la plus jeune porte-parole de la Maison blanche jamais nommée. Dans un message sur X, elle a déclaré que ses dix-huit mois passés à ce poste auront été "l'honneur et l'aventure d'une vie".

(Ismail Shakil et Christian Martinez; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)