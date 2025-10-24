USA: Le "shutdown" de l'administration pourrait freiner la croissance économique

Le drapeau des États-Unis flotte au Capitole à Washington

Une fermeture prolongée des administrations fédérales aux États-Unis, sur fond d'impasse budgétaire entre républicains et démocrates au Congrès, pourrait freiner la croissance économique au quatrième trimestre, même si une grande partie de l'activité serait récupérée une fois les opérations revenues à la normale.

Des économistes estiment que le 'shutdown' réduit la croissance annuelle du produit intérieur brut en données corrigées de l'inflation de 0,1 à 0,2 point de pourcentage par semaine.

Le 'shutdown', qui en est maintenant à sa troisième semaine, toucherait principalement les dépenses de consommation et la productivité des employés fédéraux, dont quelque 700.000 sont au chômage technique tandis que près d'autant travaillent sans être rémunérés, ce qui pourrait contraindre les ménages à différer leurs achats.

De nombreux employés fédéraux devraient manquer leur première paie complète vendredi. La Maison blanche a indiqué que le versement rétroactif n’était pas garanti une fois le 'shutdown' terminé. L’administration du président Donald Trump a licencié certains agents au chômage technique. Les sous-traitants de l’État ont également été renvoyés chez eux et ne perçoivent généralement pas de salaires compensatoires.

"Il y aura un impact sur l’économie," a déclaré Gregory Daco, chef économiste chez EY-Parthenon. "Cela ne va pas plonger l'économie dans la récession, mais plus cette situation perdure, plus les pertes sont importantes pour les employés de la Fed qui ont peut-être dû réduire leurs dépenses parce qu'ils n'ont pas été payés ou parce que, même s'ils attendent un paiement rétroactif, ils font simplement preuve de plus de prudence dans la gestion de leurs finances."

Le Congrès adopte parfois des financements annuels pour certains départements fédéraux, comme ce fut le cas avant le 'shutdown' de 2018-2019, lorsque de larges pans de l’administration avaient été financés. Cette fois-ci, aucun département n’a reçu de financement, avec des effets d’entraînement plus larges au-delà des seuls employés fédéraux.

Bien que les militaires en service actif aient été payés la semaine dernière, des médias ont rapporté que certains auraient été sous-rémunérés. Plusieurs États, dont New York et le Texas, ont averti que les bons d'alimentation, sur lesquels comptent les ménages à faibles revenus pour compléter leur budget, ne seraient plus disponibles si le 'shutdown' se prolonge en novembre. En Pennsylvanie, le gouvernement local a indiqué que les versements de coupons alimentaires prendraient fin à partir du 16 octobre.

"Il y a les effets à court terme qui se font déjà sentir, et puis il y a les effets à plus long terme qui sont plus difficiles à évaluer et qui dépendront spécifiquement du moment où et si le problème sera résolu", a déclaré Brian Bethune, professeur d'économie au Boston College. "Mais à mesure que la situation s'éternise, ces effets à court terme s'accumulent indéniablement."

UN 'SHUTDOWN' PROLONGÉ AUGMENTERA LES EFFETS NÉGATIFS

Des avis similaires ont été exprimés par le Bureau budgétaire du Congrès, une agence bipartisane, dont la dernière évaluation indique que les effets négatifs sur l’économie "seront temporaires" mais "s’intensifieront en cas de 'shutdown' prolongé". Lors du 'shutdown' de 34 jours débuté fin décembre 2018, le plus long jamais enregistré, la croissance du PIB avait fortement ralenti au quatrième trimestre avant de repartir à la hausse entre janvier et mars.

Les marchés financiers ont jusqu’ici fait peu de cas du 'shutdown', qui a toutefois eu des répercussions sur les entreprises bénéficiant de contrats publics ainsi que sur celles en attente d’autorisations ou de certifications. Selon Oxford Economics, 800 millions de dollars de nouveaux contrats fédéraux sont exposés à des perturbations pour chaque jour ouvré de 'shutdown' en octobre, avec des effets potentiellement négatifs sur le marché du travail.

"Si les sous-traitants peuvent gérer une suspension de courte durée de l’activité fédérale, un 'shutdown' prolongé peut fortement affecter leur trésorerie, entraînant potentiellement des mises en chômage technique, des réductions de salaire, voire des licenciements", a déclaré Bernard Yaros, chef économiste pour les États-Unis chez Oxford Economics.

Bernard Yaros a indiqué que les dépenses publiques retardées pourraient être compensées une fois les opérations revenues à la normale, mais qu’un 'shutdown' prolongé augmente le risque que certains sous-traitants ne récupèrent jamais l’ensemble des revenus perdus durant l’impasse budgétaire.

(Lucia Mutikani avec Bo Erickson, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)