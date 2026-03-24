USA-Le Sénat confirme la nomination de Mullin à la tête de la Sécurité intérieure

Le Sénat américain, où les pairs républicains de Donald Trump disposent d'une courte majorité, a confirmé lundi la nomination de Markwayne Mullin en tant que secrétaire à la Sécurité intérieure en remplacement de Kristi Noem, démise de ses fonctions plus tôt ce mois-ci par le président américain.

Cette nomination, approuvée par 54 voix contre 45, intervient dans un contexte de crispations accrues aux Etats-Unis à l'égard de la politique anti-immigration musclée de Donald Trump, dont Kristi Noem était l'un des visages.

S'il soutient le vaste programme de déportation du chef de la Maison blanche, Markwayne Mullin, sénateur de l'Oklahoma, a laissé entendre durant son audition au Sénat qu'il mettrait en place des politiques moins agressives, pour revenir notamment sur une directive autorisant les agents de la police fédérale de l'immigration (ICE) à entrer sans mandat dans des résidences privées ou des entreprises.

Pour l'heure, les opérations du département de la Sécurité intérieure (DHS) sont à l'arrêt, alors que son financement est bloqué depuis la mi-février par les démocrates du Congrès désireux d'obtenir de Donald Trump qu'il revoit sa politique de raids anti-immigration.

(Ted Hesson; version française Jean Terzian)