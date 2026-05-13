USA-Le Sénat confirme Kevin Warsh à la présidence de la Fed

Le Sénat américain a confirmé mercredi la nomination de Kevin Warsh à la présidence de la Réserve fédérale (Fed) pour un mandat de quatre ans, en remplacement de Jerome Powell, dont le mandat expire vendredi.

Le président Donald Trump avait proposé fin janvier de nommer Kevin Warsh pour prendre la présidence de la banque centrale américaine tout en multipliant ces derniers mois les attaques contre Jerome Powell, accusé de ne pas avoir suffisamment baissé les taux d'intérêt.

Agé de 56 ans, Kevin Warsh, qui a été membre du conseil des gouverneurs de la Fed entre 2006 et 2011, présidera sa première réunion de politique monétaire les 16 et 17 juin dans un contexte économique bouleversé par la guerre au Moyen-Orient.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)