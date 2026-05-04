USA-Le Secret Service dit être sur les lieux d'une fusillade près de la Maison blanche, une personne blessée

(Actualisé avec nouvelle déclaration du Secret Service)

Le Secret Service, agence gouvernementale dépendant du département de la Sécurité intérieure des Etats-Unis chargée de la protection du président américain, a déclaré lundi être sur les lieux d'une fusillade impliquant un agent à Washington près de la Maison blanche.

Une personne a été blessée par les forces de l'ordre dans la fusillade qui a eu lieu à l'angle de la 15e rue et d'Independence Avenue dans la capitale américaine, a écrit sur X le Secret Service, ajoutant que l'état de la personne blessée était "inconnu".

La Maison blanche, qui se situe à quelques hectomètres et où se trouvait Donald Trump, a brièvement été confinée dans l'après-midi.

Le Secret Service a décrit l'incident comme "résultant d'une confrontation entre un individu armé et la police du Secret Service".

"Les lieux sont sécurisés. Evitez le secteur, les routes resteront fermées pendant quelques heures", a déclaré la police de Washington dans un communiqué.

Les forces de l'ordre sont en alerte après qu'un homme a été arrêté lors du dîner de l'association des correspondants accrédités à la Maison blanche après avoir tenté de forcer la sécurité et ouvert le feu sur des agents à proximité, en présence de Donald Trump et de plusieurs membres de l'administration américaine.

(Kanishka Singh et Ismail Shakil; version française Zhifan Liu)