USA-Le protocole d'accord avec l'Iran vivement critiqué par les républicains

par Patricia Zengerle et Nathan Layne

Le protocole d'accord avec l'Iran signé par le président républicain Donald Trump fait l'objet de nombreuses critiques de la part de son propre camp, une copie de l'agrément circulant jeudi dans les couloirs du Congrès et de la Chambre des représentants.

Un sénateur républicain qualifiait cet accord de "pire erreur de politique étrangère depuis des décennies", un autre estimait que certaines dispositions du texte étaient "malavisées".

Ces critiques sont un rare revers infligé au locataire de la Maison blanche de la part d'un camp républicain jusqu'ici fidèle au président mais qui s'inquiète de plus en plus des conséquences économiques du conflit en Iran, à l'approche des élections de mi-mandat en novembre.

Les démocrates, qui tenteront à cette occasion d'empocher une voire les deux chambres du Congrès, ont également rejeté le contenu de l'accord.

La Maison blanche a transmis le texte du protocole d'accord jeudi aux élus, au lendemain de sa signature par le président américain.

Les critiques les plus vives se sont concentrées sur le fonds privé de 300 milliards de dollars pour la réhabilitation de l'Iran et le déblocage des fonds iraniens gelés.

"Les ambitions nucléaires de l'Iran n'ont pas été atténuées et ils ont appris que menacer le détroit d'Ormuz marche et ils s'en serviront sans doute dans le futur", a dénoncé le sénateur de Louisiane, Bill Cassidy.

Le président Trump a rejeté ces critiques sur ses réseaux sociaux.

"Ces idiots, qui pensent que je n'ai pas été assez dur contre l'Iran, quand les marchés ont touché des records et que les prix du pétrole chutent, sont soit jaloux, de mauvaises personnes ou stupides. MAKE AMERICA GREAT AGAIN."

L'annonce d'un accord avec l'Iran est une bonne nouvelle pour l'administration Trump, qui avait besoin d'une sortie d'un conflit dans lequel l'armée américaine s'enlisait pour contrer la flambée des prix de l'énergie.

Mais les critiques estiment que les Etats-Unis n'ont rien gagné à part un retour à la normale dans le détroit d'Ormuz et la promesse que l'Iran ne développera pas l'arme nucléaire, un statu quo par rapport au début des frappes.

Certains élus, comme le sénateur républicain de Caroline du Sud et allié du président américain, Lindsey Graham, ont demandé à ce que le texte soit examiné par le Congrès, en vertu de la Loi sur la révision de l'accord nucléaire iranien, votée sous Barack Obama en 2015.

Donald Trump a laissé planer le doute sur un tel scénario.

(Zhifan Liu pour la version française)