USA-Le Pentagone prépare le possible déploiement de 1.500 soldats dans le Minnesota-presse
information fournie par Reuters 18/01/2026 à 06:56

Le département américain de la Défense a demandé à quelque 1.500 soldats de se tenir prêt à un possible déploiement dans le Minnesota, a rapporté dimanche le Washington Post, citant des responsables de la défense.

L'armée se prépare à déployer des unités dans cet Etat du Midwest si les violences s'aggravaient, indique le Washington Post.

Des manifestations sont organisées depuis plusieurs jours à Minneapolis contre l'afflux d'agents de la police de l'immigration (Immigration and Customs Enforcement ou ICE) dans les rues de la ville.

Donald Trump a menacé d'invoquer l'Insurrection Act, une loi datant de 1807 qui permet au président de déployer l'armée sur le sol américain en cas de soulèvements pour remplir des missions de maintien de l'ordre, si l'Etat n'empêchait pas les manifestants de prendre des agents de la police de l'immigration pour cible.

"Si les politiciens corrompus du Minnesota ne respectent pas la loi et n'empêchent pas les agitateurs professionnels et les insurgés d'attaquer les patriotes de l'ICE, qui essaient seulement de faire leur travail, je mettrai en place l'INSURRECTION ACT", a écrit jeudi Donald Trump sur son réseau Social Truth.

(Chandni Shah; version française Camille Raynaud)

