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USA-Le pape Léon XIV a voté pour les mid-terms
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 16:20

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Le pape Léon XIV a voté pour les élections américaines de mi-mandat, a déclaré vendredi le Vatican.

Il a adressé son bulletin de vote par courrier à Chicago, sa ville natale, a précisé le Vatican. "Le Saint-Père est convaincu du droit et du devoir des citoyens de prendre part aux processus démocratiques", a-t-il dit.

Le Vatican n'a pas précisé pour quel candidat le pape avait voté. Léon XIV a été la cible de nombreuses critiques de la part du président américain Donald Trump.

Agé de 71 ans, Léon XIV, premier pape américain de l'histoire, est inscrit dans l'Illinois sous son nom civil de Robert Prevost et a déposé une demande de bulletin de vote le 3 octobre dernier.

Les élections de mi-mandat, qui visent à renouveler la Chambre des représentants et un tiers des sièges du Sénat, sont organisées mardi mais le vote par correspondance a été lancé dès le mois de septembre.

(Rédigé par Katharine Jackson, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

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