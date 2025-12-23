USA-Le département de la Justice publie une nouvelle série de documents sur Epstein

Le département américain de la Justice a publié mardi une nouvelle série de documents issus de son enquête sur l'homme d'affaires condamné pour délinquance sexuelle Jeffrey Epstein, dont un courriel d'un procureur indiquant que Donald Trump avait voyagé à bord de son jet privé "bien plus souvent qu’il n’a été rapporté jusqu’ici".

Cette dernière publication comprend environ 30.000 pages de documents, avec de nombreuses expurgations, et des dizaines de clips vidéo, dont plusieurs censés avoir été tournés à l'intérieur d'un centre de détention fédéral. Jeffrey Epstein s'est suicidé en prison en 2019 avant son procès pour trafic sexuel de mineurs.

Dans l'un de ces courriels, daté du 7 janvier 2020, un procureur non identifié à New York a écrit que les registres de vol montraient que le président américain avait voyagé à bord du jet privé d'Epstein huit fois au cours des années 1990, soit davantage que ce que les enquêteurs savaient à l'époque.

Parmi ces vols, "au moins quatre" comptaient Ghislaine Maxwell parmi les passagers.

Ghislaine Maxwell purge une peine de 20 ans de prison après sa condamnation en 2021 pour complicité de trafic sexuel.

Lors d’un vol, les seuls trois passagers étaient Jeffrey Epstein, Donald Trump et une femme de 20 ans dont le nom a été caviardé. "Lors de deux autres vols, deux des passagères étaient respectivement des femmes susceptibles de témoigner dans une affaire visant Maxwell", indique le document.

La Maison blanche n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur le courriel concernant les vols présumés de Donald Trump avec Jeffrey Epstein dans les années 1990.

ACCUSATIONS "SENSATIONALISTES"

Dans un autre courriel, une personne non identifiée écrit en 2021 avoir récemment examiné les données du téléphone portable de Steve Bannon obtenues par le gouvernement et avoir trouvé une "image de Donald Trump et Ghislaine Maxwell". Le gouvernement a expurgé la photo.

Le département américain de la Justice a indiqué sur X que certains des documents contenaient des accusations fausses et "sensationnalistes" visant Donald Trump, soumises au FBI juste avant l’élection de 2020. Le ministère a précisé que ces affirmations étaient infondées et fausses, ajoutant que "si elles avaient eu la moindre crédibilité, elles auraient déjà été utilisées contre le président."

"Néanmoins, en vertu de notre engagement envers la loi et la transparence, le ministère de la Justice publie ces documents avec les protections légalement requises pour les victimes d'Epstein."

(Richard Cowan, Brad Heath, Mark Bendeich et Bhargav Acharya; version française Elizaveta Zhuravleva; édité par Augustin Turpin)