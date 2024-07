USA: la réunion de la Fed débute, les baisses de taux en ligne de mire

Le président de la Réserve fédérale (Fed) Jerome Powell le 15 juillet 2024 à Washington DC. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / NATHAN HOWARD )

La banque centrale américaine (Fed) a entamé mardi matin sa réunion de politique monétaire, au cours de laquelle elle discutera du moment opportun pour commencer à abaisser les taux, et devrait évoquer pour cela sa prochaine rencontre, mi-septembre.

La réunion du Comité de politique monétaire (FOMC) "a débuté à 10H00 (14H00 GMT) comme prévu", mardi, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la Fed.

La réunion s'achèvera mercredi à la mi-journée. Le Comité publiera son communiqué à 14H00 locales (18H00 GMT). Le président de l'institution, Jerome Powell, tiendra une conférence de presse trente minutes plus tard.

Aucun changement n'est attendu pour le principal taux directeur, qui devrait se maintenir dans la fourchette de 5,25 à 5,50% dans laquelle il se trouve depuis un an. Il s'agit de son plus haut niveau depuis 2001.

Mais une baisse des taux semble proche désormais, l'inflation ayant repris sa décrue.

Les responsables de la Fed en discuteront, et pourraient signaler qu'ils envisagent de lancer le mouvement lors de la réunion suivante, les 17 et 18 septembre, selon la plupart des analystes.

L'inflation, qui avait fortement baissé en 2023, avait ensuite rebondi début 2024, retardant le moment de voir une normalisation la politique monétaire.

Mais la hausse des prix a depuis repris son chemin vers l'objectif de 2% annuels, considéré comme sain pour l'économie. Elle est ainsi tombée en juin à 2,5% sur un an, selon l'indice PCE, la mesure préférée de la Fed.

L'institution veille à ne pas commencer prématurément à abaisser ses taux, pour ne pas voir les prix flamber de nouveau.

Mais elle ne veut pas non plus trop tarder, car elle risquerait alors de faire ralentir trop fort l'économie, et donc de faire grimper le chômage.

En juin, il était monté à 4,1%, son plus haut niveau depuis janvier 2022, mais les créations d'emplois, paradoxalement, avaient augmenté. Celui de juillet sera publié vendredi.