USA-La nouvelle carte électorale de Virginie invalidée, coup dur pour les démocrates

par Joseph Ax et Tim Reid

La Cour suprême de Virginie a annulé vendredi une nouvelle carte électorale reconfigurée pour faire gagner quatre sièges aux démocrates lors des élections de mi-mandat de novembre prochain, infligeant un sérieux coup dur aux espoirs du parti de reprendre le contrôle de la Chambre des représentants.

Par une décision adoptée par quatre voix contre trois, la plus haute instance judiciaire a estimé que le Parlement de Virginie, contrôlé par les démocrates, avait enfreint les règles de procédure pour soumettre à référendum une proposition d'amendement constitutionnel autorisant ce redécoupage, approuvé par les électeurs (51,7% des voix) en avril.

La Cour suprême a ainsi donné raison aux républicains qui avaient interjeté appel et peuvent se réjouir d'une décision qui pourrait leur permettre de conserver une majorité à la Chambre des représentants à l'automne.

Le président Donald Trump a salué une "énorme victoire pour le Parti républicain" tandis que le chef de la minorité démocrate à la chambre basse du Congrès, Hakeem Jeffries, a dénoncé une décision antidémocratique ignorant le vote de millions d'électeurs favorables à la nouvelle carte.

Le redécoupage est une pratique courante aux Etats-Unis, utilisé par les deux parties pour redessiner les circonscriptions en leur faveur, mais les cartes électorales sont généralement revues tous les dix ans après un recensement national, le dernier ayant eu lieu en 2020.

Donald Trump a pris les devants l'an dernier en pressant les républicains du Texas de tracer de nouvelles circonscriptions pour se débarrasser de cinq élus démocrates.

Les démocrates ont également subi un important revers la semaine dernière quand la Cour suprême, à majorité conservatrice, a jugé inconstitutionnel le découpage électoral en Louisiane malgré la loi de 1965 interdisant les discriminations raciales en matière de droit de vote (Voting Rights Act).

Cette décision ouvre la voie au démantèlement par les Etats du Sud contrôlés par les républicains de circonscriptions majoritairement afro-américaines ou hispaniques, qui penchent traditionnellement pour les démocrates.

La Louisiane, l'Alabama, le Tennessee et la Caroline du Sud ont déjà pris des mesures pour redessiner leurs cartes électorales avant les élections de mi-mandat.

Grâce à l'invalidation de la nouvelle carte en Virginie, les républicains pourraient sortir du scrutin avec un avantage de dix sièges ou plus au niveau national.

Pour garder le contrôle de la Chambre des représentants, les républicains ne peuvent se permettre une perte nette de plus de deux sièges sur le total de leurs victoires et défaites.

(Jean-Stéphane Brosse pour la version française)