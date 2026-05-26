USA-La justice empêche l'Alabama de supprimer une circonscription à majorité noire

par Joseph Ax

Un collège de trois juges américains a empêché mardi l'Alabama d'utiliser une carte électorale supprimant l'une des deux circonscriptions à majorité noire de l'État à la Chambre des représentants, un revers pour les républicains qui tentent d'évincer un élu démocrate sortant à l'occasion du scrutin de mi-mandat prévu en novembre.

Dans un arrêt de 79 pages, les juges ont estimé que la carte électorale soutenue par les républicains discriminait intentionnellement les électeurs noirs et ne pouvait donc pas être utilisée pour les prochaines élections.

Les responsables républicains de l'Alabama devraient faire appel de cette décision devant la Cour suprême des États-Unis.

La gouverneure républicaine de l'Etat, Kay Ivey, avait auparavant reporté au mois d'août les élections primaires de quatre circonscriptions pour la Chambre des représentants, redécoupées dans le cadre de la nouvelle carte.

De nombreux États du Sud dirigés par les républicains ont procédé à des redécoupages électoraux ces derniers mois, s'efforçant de tirer parti d'une décision de la Cour suprême, rendue en avril, qui a considérablement affaibli le Voting Rights Act de 1965 interdisant les discriminations raciales dans l'exercice du droit de vote.

Le Tennessee et la Louisiane ont ainsi chacun supprimé une circonscription à majorité noire de la Chambre des représentants, tandis que le Sénat de Caroline du Sud s'apprête mardi à approuver un projet qui démantèlerait la circonscription du représentant Jim Clyburn, un démocrate noir qui occupe le siège depuis 1993.

(Reportage Joseph Ax, version française Benjamin Mallet, édité par Benoit Van Overstraeten)