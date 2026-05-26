La CPME lance son nouvel évènement annuel, plus ambitieux

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le président de la CPME a présenté mardi le nouveau format du rendez-vous annuel de la deuxième organisation patronale représentative, qui se tiendra désormais au Parc des Princes, avec une ambition accrue.

Ce qui était ces dernières années "Impact PME" avait lieu sur le campus de start-ups Station F à Paris avec une jauge limitée à 1.200 visiteurs. Le rendez-vous s'appellera désormais "La Grande Assemblée des entrepreneurs" et se déroulera dans le stade du PSG, le 25 juin, pour la première édition.

"Ce n'est pas un changement cosmétique, c'est une manière de dire que les entrepreneurs ne sont pas une variable d'ajustement, mais la solution à nos plus grosses difficultés", a lancé Amir Reza-Tofighi qui, à 41 ans, préside depuis 18 mois la CPME, avec l'ambition affichée de la rénover.

"Les entrepreneurs font vivre les territoires, forment, créent de l'emploi, transmettent, innovent, investissent, tiennent quand tout devient plus difficile. Dans la période que nous traversons, cette force doit être entendue", a-t-il ajouté.

Dans les prochains mois, avant l'élection présidentielle, la France aura "une discussion nationale dans laquelle la CPME a un rôle à jouer", a relevé M. Reza-Tofighi, et le 25 juin marquera "l'ouverture d'un nouveau chapitre, celui d'une CPME qui entend peser davantage" dans le débat public.

Selon lui, le choix du Parc des Princes "dit beaucoup" de l'ambition du mouvement: "c'est un lieu d'intensité, de rassemblement, de collectif. Or, c'est précisément ce dont les entrepreneurs ont besoin aujourd'hui".

Il a indiqué que des annonces seraient faites le 24 juin lors d'un événement interne à l'organisation, sur les propositions de changements à venir. Le sujet d'un nouveau nom "est sur la table", a-t-il confirmé.

Intelligence artificielle, souveraineté, facturation électronique, cybersécurité, santé du dirigeant feront partie des thèmes abordés le 25.

Le prix Nobel d'économie Philippe Aghion, le nouveau gouverneur de la Banque de France, Emmanuel Moulin, l'ancien ministre de l'Économie Arnaud Montebourg ou le vice-président de la Commission européenne Stéphane Séjourné seront présents. Des ministres et responsables politiques sont également invités.

"Un village entrepreneurial" s'établira autour de la pelouse, en marge des prises de parole, conférences et ateliers.

Selon M. Reza-Tofighi, malgré sa montée en gamme l'événement ne coûtera rien à la CPME, contrairement aux années précédentes, grâce à ses partenaires et à "la mobilisation de tout l'écosystème".