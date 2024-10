USA: la Fed doit faire preuve de "prudence" pour ses prochaines baisses de taux, selon un de ses responsables

Jerome Powell, à Washington DC, le 31 juillet 2024 ( AFP / ROBERTO SCHMIDT )

La Réserve fédérale américaine (Fed) doit faire preuve de "plus de prudence" quant au rythme de ses prochaines baisses de taux, alors que les dernières données économiques soulignent que le risque inflationniste n'a pas disparu, a estimé lundi un des responsables de la banque centrale des Etats-Unis.

"J'estime que la totalité des données nous indique que la politique monétaire doit être menée avec plus de prudence concernant le rythme des baisses comparé à celle réalisée au mois de septembre", a estimé à l'occasion d'un discours en Californie Christopher Wallen, l'un des membres du Comité monétaire (FOMC) de l'institution.

Lors de sa dernière réunion, mi-septembre, le FOMC a décidé de baisser de 50 points de base le principal taux de la Fed, le ramenant dans une fourchette comprise entre 4,75% et 5,00%.

Pendant l'été, des inquiétudes s'étaient exprimées sur le fait que la Fed avait trop attendu pour agir, prenant le risque de voir l'économie ralentir, alors que le chômage semblait repartir à la hausse.

Mais les dernières données ont montré que l'économie américaine restait solide, avec un chômage qui s'est replié à 4,1% au mois de septembre et des créations d'emploi en hausse.

Un autre responsable de la Fed, John Williams, avait noté le 8 octobre que l'économie américaine "continue de croître", tandis que "le marché du travail se porte très bien" et reste "solide mais très équilibré".

John Williams avait cependant lui aussi estimé que les prochaines baisses de taux ne devraient pas être aussi importantes. "Je ne veux pas voir l'économie faiblir", avait-il dit.

L'indice CPI de l'inflation aux Etats-Unis — sur lequel sont indexées les retraites — est tombé à 2,4% sur un an en septembre, contre 2,5% en août, soit son plus bas niveau depuis février 2021.

La Fed, qui doit maintenir des prix stables et assurer les conditions du plein emploi, privilégie pour mesurer l'inflation l'indice PCE, qu'elle veut ramener à 2%, et dont l'actualisation interviendra plus tard dans le mois.

Il était retombé à 2,2% sur un an au mois d'août, se rapprochant de la cible, convaincant définitivement la Fed de baisser ses taux de 50 points de base mi-septembre.

Les marchés s'attendent généralement à une baisse de 25 points de base lors de sa prochaine réunion, prévue les 6 et 7 novembre, puis une autre de même ampleur lors de la dernière réunion de l'année, mi-décembre, selon l'outil de veille de CME, FedWatch.