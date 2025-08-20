 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La Russie dispose de "mécanismes spéciaux" pour fournir l'Inde en pétrole, selon un responsable de l’ambassade
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 10:37

Le Vladimir Monomakh, pétrolier battant pavillon russe et appartenant à Rosneft, transite par le Bosphore.

La Russie poursuivra ses livraisons de pétrole à l’Inde et le président Vladimir Poutine rencontrera le Premier ministre Narendra Modi à New Delhi d’ici la fin de l’année, a déclaré mercredi un responsable de l’ambassade de Russie en Inde.

La Russie dispose d'un "mécanisme très, très spécial" pour continuer à fournir du pétrole à l'Inde, a déclaré Roman Babouchkine, chargé d'affaires à l'ambassade de Russie en Inde, lors d'un point de presse, ajoutant que les importations de pétrole brut de l'Inde en provenance de la Russie resteraient au même niveau.

Aucune date n'a encore été fixée pour l'entretien entre Vladimir Poutine et Narendra Modi.

Les États-Unis devraient imposer le 28 août des droits de douane supplémentaires de 25% sur l'Inde, en raison de la hausse de ses importations de pétrole russe après la mise en place des sanctions occidentales.

Le mois dernier, l’Union européenne a sanctionné Nayara Energy, une entreprise indienne soutenue par la Russie, ce qui a conduit le raffineur à réduire ses activités et les entreprises à limiter leurs échanges avec elle.

Le commerce entre l'Inde et la Russie devrait croître de 10% par an, a déclaré Evgeniy Griva, représentant commercial adjoint de la Russie en Inde, lors du point presse.

(Krishna Das et Aftab Ahmed, version française Bureau de Gdansk, édité par Augustin Turpin)

    Si la propagande masque les PB dans notre pays, le réel va bientot se rappeler à nous .. sachant que nous achetons tjs moins de voitures neuves, que nous faisons de moins en moins de restaurants.. que la fréquentation des salles obscures est en chute libre depuis janvier, une baisse de 12% en un an.. et que les impots comme les taxes ne font qu augmenter .. que nous allons devoir travailler 2 jours de plus pour tjs moins de service , de remboursement de notre syteme social

