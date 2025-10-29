USA-La Fed abaisse ses taux pour la 2e fois consécutive

La Réserve fédérale américaine (Fed) a, comme prévu, réduit mercredi de 25 points de base l'objectif de taux des "fed funds", dans une fourchette de 3,75% à 4,00%, deuxième baisse consécutive des coûts d'emprunt depuis la reprise du cycle d'assouplissement monétaire en septembre.

La Fed a également annoncé qu'elle allait reprendre des achats limités de titres du Trésor après les signes de pénurie de liquidités apparus sur les marchés monétaires, une situation que la banque centrale américaine s'est engagée à éviter.

La décision de la Fed sur les taux n'a pas été prise à l'unanimité. Le gouverneur Stephen Miran a de nouveau plaidé pour une réduction plus importante des coûts d'emprunt tandis que le président de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, s'est prononcé en faveur d'un statu quo, l'inflation n'affichant pas de signe de baisse, montre le communiqué de la banque centrale américaine publié à l'issue de sa réunion de politique monétaire de deux jours.

Avant la baisse de septembre, la dernière réduction des taux de la Fed remontait à décembre 2024.

Une très large majorité d'économistes interrogés par Reuters, soit 115 sur 117, a estimé dans une enquête publiée le 21 octobre que la banque centrale américaine abaisserait ses taux d'un quart de point ce mercredi.

Le président de la Fed, Jerome Powell, doit commenter cette décision au cours d'une conférence de presse prévue à 18h30 GMT.

(Howard Schneider à Washington, rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)