USA-La Fed abaisse ses taux, deux voix dissidentes

La Réserve fédérale américaine (Fed) a, comme prévu, réduit mercredi de 25 points de base l'objectif de taux des "fed funds", dans une fourchette de 3,75% à 4,00%, deuxième baisse consécutive des coûts d'emprunt depuis la reprise du cycle d'assouplissement monétaire en septembre.

La Fed a également annoncé qu'elle allait reprendre des achats limités de titres du Trésor après les signes de pénurie de liquidités apparus sur les marchés monétaires, une situation que la banque centrale américaine s'est engagée à éviter.

La décision de la Fed sur les taux a été prise à dix voix contre deux. Le gouverneur Stephen Miran a de nouveau plaidé pour une réduction plus importante des coûts d'emprunt tandis que le président de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, s'est prononcé en faveur d'un statu quo, l'inflation n'affichant pas de signe de baisse, montre le communiqué de la banque centrale américaine publié à l'issue de sa réunion de politique monétaire de deux jours.

Avant la baisse de septembre 2025, la dernière réduction des taux de la Fed remontait à décembre 2024.

Une très large majorité d'économistes interrogés par Reuters, soit 115 sur 117, a estimé dans une enquête publiée le 21 octobre que la banque centrale américaine abaisserait ses taux d'un quart de point ce mercredi.

Concernant la décision de la Fed sur son bilan, la banque a précisé qu'elle maintiendrait, à compter du 1er décembre, le montant total de ses avoirs au même niveau d'un mois sur l'autre, mais modifierait son portefeuille en réinvestissant le produit des titres adossés à des créances hypothécaires arrivant à échéance dans des bons du Trésor.

Les responsables la Fed ont par ailleurs reconnu éprouver des difficultés dans le processus de prise de décision en raison du "shutdown", la fermeture partielle des services de l'administration américaine, qui empêche la publication d'indicateurs macroécononomiques officiels.

Toutefois, même si les dernières données officielles sur le marché de l'emploi remontent à août, ils notent que "les indicateurs disponibles suggèrent" que l'économie a continué à croître à un rythme modéré.

L'inflation aux Etats-Unis n'a pas augmenté aussi fortement qu'initialement prévu avec l'entrée en vigueur de nouvelles taxes à l'importation instaurées par l'administration de Donald Trump. L'inflation est néanmoins passée d'environ 2,3% en avril à environ 2,7% en août, selon la dernière estimation officielle de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) publiée avant le shutdown.

L'indice PCE des prix est la mesure préférée de l'inflation par la Fed, qui a fixé un objectif à moyen terme de 2% pour cet indicateur. Dans les projections de la banque centrale américaine, publiées en septembre, ses responsables anticipaient une inflation à 3% d'ici la fin de l'année.

Ils avaient dit s'attendre à ce que cette hausse des prix s'atténue avec le temps, alors que parallèlement les inquiétudes sur le marché du travail s'étaient renforcées.

"Les risques de détérioration de l'emploi se sont accrus ces derniers mois", écrit la Fed dans son nouveau communiqué de politique monétaire.

Le président de la Fed, Jerome Powell, doit commenter cette décision au cours d'une conférence de presse prévue à 18h30 GMT.

(Howard Schneider à Washington, rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)