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USA-La Cour suprême rouvre la voie pour permettre à l'Alabama de supprimer une circonscription à majorité noire
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 09:12

La Cour suprême des États-Unis a rouvert la voie mardi au redécoupage de la carte électorale de l'Alabama proposé par les républicains, qui prévoit la suppression l'une des deux circonscriptions de l'Etat où les électeurs noirs constituent une majorité ou une quasi-majorité.

Le mois dernier, un collège de trois juges avaient pourtant tenté d'empêcher les visées des républicains dans cet Etat du Sud des Etats-Unis. Mais, saisie par ces derniers, la Cour suprême, dominée par les conservateurs, a annulé la décision du collège.

L'Alabama est ainsi le dernier Etat du Sud dirigé par les républicains en date à avoir recours à un redécoupage électoral ces derniers mois, tirant ainsi parti d'une décision de la Cour suprême, rendue en avril, qui a considérablement affaibli le Voting Rights Act de 1965 interdisant les discriminations raciales dans l'exercice du droit de vote.

Le Tennessee et la Louisiane ont ainsi chacun supprimé une circonscription à majorité noire de la Chambre des représentants, tandis que le Sénat de Caroline du Sud s'apprête mardi à approuver un projet qui démantèlerait la circonscription du représentant Jim Clyburn, un démocrate noir qui occupe le siège depuis 1993.

Ceci étant, malgré ces redécoupages qui leur sont favorables, les républicains sont loin d'être sûrs de conserver leur courte majorité à la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat, au mois de novembre.

(John Kruzel, Version française Benoit Van Overstraeten)

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