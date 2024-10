USA: la confiance des consommateurs se redresse en octobre, mais l'élection inquiète

( AFP / FREDERIC J. BROWN )

La baisse des taux d'intérêt aux Etats-Unis a permis à la confiance des consommateurs de continuer à se redresser en octobre, atteignant même son plus haut niveau depuis six mois, malgré les incertitudes liées aux élections du 5 novembre.

L'indice de confiance a grimpé à 70,5% en octobre, contre 70,1% en septembre, selon l'estimation finale de l'Université du Michigan publiée vendredi.

C'est bien mieux qu'attendu, puisque les analystes tablaient sur 68,9%, selon le consensus de Briefing.com.

Cette hausse de l'indice de confiance "est principalement due à une amélioration modeste des conditions d'achat des biens durables, en partie due à la baisse des taux d'intérêt", a commenté la directrice de l'enquête, Joanne Hsu, citée dans le communiqué.

L'indice atteint son niveau le plus élevé depuis avril 2024, et est "supérieur de plus de 40% au plus bas de juin 2022", a-t-elle ajouté.

Néanmoins, les consommateurs sont dans l'expectative, à mois de deux semaines désormais d'une élection présidentielle particulièrement serrée entre la démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump.

"Les élections à venir pèsent lourdement sur les attentes des consommateurs", a souligné Joanne Hsu.

"Quel que soit le vainqueur final, une part importante des consommateurs actualisera probablement ses attentes économiques en fonction des résultats de l'élection", estime l'économiste.

La banque centrale américaine (Fed) a abaissé ses taux le 18 septembre, pour la première fois depuis 2020. Ceux-ci, réduits d'un demi-point de pourcentage, se trouvent désormais dans la fourchette de 4,75 à 5,00%.

La prochaine réunion de la Fed aura lieu au lendemain de l'élection, les 6 et 7 novembre. Elle devrait de nouveau baisser ses taux, mais à un rythme plus lent, une baisse d'un quart de point de pourcentage étant attendue.