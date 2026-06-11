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USA-L'incident au Pentagone imputé à une fausse alerte - CNN
information fournie par Reuters•11/06/2026 à 18:03
L'incident impliquant des
matières dangereuses qui a provoqué jeudi un confinement au
Pentagone est dû à une fausse alerte, a rapporté la chaîne de
télévision américaine CNN, citant des sources informées.
(Katharine Jackson; version française Nicolas Delame et Jean
Terzian)
Le sol est jonché de graines de céréales et de débris, les murs calcinés. "Tout est brûlé, il ne reste plus rien", déplore Mohammed, gérant d'une épicerie orientale de Belfast prise pour cible lors d'émeutes anti-immigrés, rencontré jeudi par l'AFP. Les gens étaient ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•11.06.2026•19:02•
Les trois diplomates occidentaux ont été reçus par le vice-ministre des Affaires étrangères Mikhaïl Galouzine, jeudi 11 juin. Les ambassadeurs de France, de Grande-Bretagne et d'Allemagne ont plaidé jeudi en faveur de pourparlers directs entre Russes et Ukrainiens ...
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Donald Trump a juré jeudi de frapper "très fort" l'Iran dans la soirée, et menacé de s'emparer de ses sites pétroliers, au risque, a mis en garde Téhéran, de s'enliser dans un "bourbier sans fin". "Les Etats-Unis vont frapper l'Iran (...) TRES FORT ce soir", a ...
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 11 juin - ** Jeudi, l'action de Super Micro Computer SMCI.O a progressé de 2 % à 29,87 ...
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