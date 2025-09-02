 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
USA-L'administration Trump va demander une décision accélérée sur les droits de douane
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 23:23

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi que son administration allait demander à la Cour suprême de se prononcer rapidement sur les droits de douane, alors qu'une cour d'appel les a jugés illégaux la semaine dernière.

La cour d'appel, qui a rendu sa décision vendredi, a laissé les droits de douane en place jusqu'au 14 octobre afin de laisser assez de temps à l'administration du président républicain de faire appel de sa décision devant la Cour suprême.

Le locataire de la Maison blanche a déclaré aux journalistes rassemblés dans le Bureau ovale que son administration demanderait dès mercredi une décision accélérée "car nous avons besoin d'une décision rapide".

Donald Trump a fait des droits de douane l'une des pierres angulaires de sa politique économique, et il estime qu'ils pourraient engranger des milliards de dollars pour le gouvernement américain.

"C'est une décision très importante et, franchement, s'ils prennent la mauvaise décision, cela signifiera la désolation pour notre pays", a estimé Donald Trump.

(Christian Martinez et Steve Holland; version française Camille Raynaud)

