USA-L'activité économique et l'emploi ont peu évolué ces dernières semaines-Livre beige

par Ann Saphir

Les données de l'activité économique et l'emploi aux États-Unis ont peu changé au cours des dernières semaines, tandis que les prix ont augmenté modérément ou modestement, a déclaré la Réserve fédérale (Fed) mercredi dans un rapport mitigé qui, à la marge, semble conforter une reprise des baisses de taux ce mois-ci.

"Les sondés ont fréquemment cité l'incertitude économique et les droits de douane comme des facteurs négatifs, selon le rapport du "Livre beige" de la Fed, une enquête sur la santé économique du pays publiée deux semaines avant chaque réunion de politique de la banque centrale.

"Dans l'ensemble, le sentiment était mitigé parmi les districts (de la Fed). La plupart des entreprises ont soit signalé peu ou pas de changement dans leur optimisme, soit exprimé des attentes divergentes quant au changement d'orientation de leurs sondés".

Après avoir maintenu leur taux directeur dans une fourchette de 4,25% à 4,50% cette année, les responsables de la politique monétaire de la Fed devraient abaisser les coûts d'emprunt à court terme d'un quart de point de pourcentage lors de leur réunion des 16 et 17 septembre.

Les marchés financiers et les analystes sont devenus plus confiants à cet égard depuis que le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré le mois dernier que l'état du marché du travail pourrait nécessiter un ajustement des taux.

Jerome Powell a cité des signes récents de faiblesse dans les données du marché du travail, notamment des statistiques du gouvernement début août et des perspectives selon laquelle les droits de douane du président Donald Trump ne stimuleront l'inflation que temporairement.

Le président de la Fed a également déclaré qu'il pensait que la stabilité du marché du travail signifiait que la Fed pouvait "procéder avec prudence", une phrase comprise comme suggérant des baisses de taux graduelles.

Donald Trump exige de la Fed qu'elle réduise ses taux et a agi de manière agressive pour tenter de remodeler la composition du Conseil des gouverneurs de la banque centrale afin qu'elle soit plus encline à ses opinions.

Stephen Miran, conseiller économique de la Maison blanche et candidat désigné par Donald Trump pour occuper le poste vacant au sein du conseil d'administration de la Fed qui s'est ouvert de manière inattendue le mois dernier, sera auditionné jeudi par la commission bancaire du Sénat américain.

Le candidat du président américain a déclaré qu'il soutenait le point de vue de Donald Trump sur les taux d'intérêt et a plaidé en faveur d'un renforcement du contrôle présidentiel sur la banque centrale.

Donald Trump tente également de limoger une des membres du Conseil des gouverneurs, Lisa Cook, qui a voté avec la majorité des décideurs politiques de la banque centrale pour maintenir la stabilité des taux cette année. Elle conteste son limogeage devant les tribunaux et conserve son poste tant que l'affaire est en cours.

Les analystes et d'autres banquiers centraux mondiaux craignent par conséquent pour l'indépendance politique à long terme de la banque centrale américaine, largement considérée comme essentielle pour sa capacité à lutter efficacement contre l'inflation.

(Rédigé par Ann Saphir ; version française Kate Entringer)