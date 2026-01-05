USA-J.D. Vance affirme qu'une "personne cinglée" a tenté de s'introduire dans sa maison

Le vice-président américain J.D. Vance a déclaré lundi qu'une "personne cinglée" avait tenté de s'introduire dans sa résidence secondaire de l'Ohio en mettant des coups de marteau dans les fenêtres, précisant que lui et sa famille ne s'y trouvaient pas à ce moment-là.

CNN, citant une source non identifiée au sein des forces de l'ordre, a rapporté que les autorités enquêtaient sur un incident à la résidence du vice-président et avaient placé une personne en garde à vue.

"Pour autant que je sache, une personne cinglée a essayé d'entrer par effraction en donnant des coups de marteau dans les fenêtres. Je suis reconnaissant aux services secrets et à la police de Cincinnati d'avoir réagi rapidement", a déclaré J.D. Vance dans un message sur X.

"Nous n'étions même pas chez nous puisque nous étions déjà rentrés à Washington", a-t-il ajouté, demandant aux médias de ne pas montrer de photos de la maison dont des vitres ont été cassées.

Les services secrets n'ont pu être joints dans l'immédiat pour un commentaire.

Cette attaque présente des similitudes avec le cambriolage, en octobre 2022, de la résidence de Nancy Pelosi, alors présidente démocrate de la Chambre des représentants des États-Unis, à San Francisco, où un homme avait frappé son mari à coups de marteau.

(Reportage Susan Heavey et David Ljunggren, Mara Vilcu pour la version française, édité par Sophie Louet)