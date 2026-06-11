USA-Fausse alerte au Pentagone sur un incident impliquant des matières dangereuses - CNN

(Actualisé avec informations de CNN)

Le Pentagone a été placé sous confinement et des équipes de pompiers portant masques à gaz et combinaisons de protection ont été envoyées au siège du département américain de la Défense pour enquêter sur un incident pouvant impliquer des matières dangereuses, ont déclaré les autorités.

D'après la chaîne de télévision CNN, citant des sources au fait de la question, l'incident a été imputé à une fausse alerte.

Un peu plus tôt, un porte-parole du Pentagone a expliqué par email que le siège du département de la Défense (que le président Donald Trump a entrepris de renommer "département de la Guerre") disposait de "systèmes sophistiqués pour assurer la sécurité du bâtiment et de ses occupants."

"Ces systèmes ont détecté un problème de qualité de l'air qui nécessite des mesures de précaution jusqu'à ce que nous en déterminions l'importance", a ajouté Sean Parnell.

"Le département applique les protocoles de protection habituels, y compris un ordre de confinement pour la zone affectée. Les équipes de secours sont sur place et prêtes à soutenir les occupants du bâtiment".

Selon CNN, tous les accès au bâtiment ont été fermés et des employés ont été évacués de plusieurs étages.

Le siège du département américain de la Défense, touché lors des attentats du 11 septembre 2001, est l'un des plus vastes immeubles de bureaux au monde.

(Doina Chiacu et Katharine Jackson; Jean-Stéphane Brosse et Jean Terzian pour la version française)