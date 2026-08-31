USA et Iran lancent des attaques, Trump évoque la destruction de l'île de Kharg

(Actualisé avec communiqué du ministère iranien des Affaires étrangères §10-11)

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche soir que l'île de Kharg, carrefour énergétique de l'Iran, était en train d'être "réduite en miettes", alors que Washington a procédé à des frappes près du détroit d'Ormuz et que Téhéran a répliqué en lançant des missiles contre des bases américaines en Jordanie.

"L'île de Kharg est en train d'être réduite en miettes", a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social, publiant une courte vidéo générée par l'intelligence artificielle montrant l'explosion d'un navire et d'infrastructures énergétiques.

Rien n'indiquait dans l'immédiat que l'île de Kharg était effectivement sous attaque.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès de la Maison blanche. Le Pentagone n'a pas donné suite pour l'heure à une demande de commentaire.

Une offensive américaine contre l'île de Kharg, via laquelle Téhéran exporte traditionnellement 90% de sa production pétrolière, aurait pour effet d'exercer une pression importante sur l'économie iranienne et marquerait une escalade dans le conflit, déclenché le 28 février dernier par la campagne de bombardements lancée par les Etats-Unis et Israël.

Donald Trump a publié ce message après que l'armée américaine a dit avoir mené dimanche une opération qualifiée de "limitée et précise" contre des membres des Gardiens iraniens de la révolution représentant une "menace immédiate" dans le détroit d'Ormuz en tentant d'y placer des mines.

Un représentant américain a déclaré quelques heures plus tôt que l'armée américaine a ciblé dimanche deux lanceurs iraniens sur l'île de Larak, située dans le détroit d'Ormuz, dans ce qui constitue la première attaque publiquement connue des Etats-Unis contre l'Iran depuis la fin juillet.

L'Iran se préparait à "lancer des roquettes équipées de mines navales dans le détroit d'Ormuz", a ajouté ce représentant américain.

Cités par la presse officielle iranienne, les Gardiens de la révolution ont déclaré que des missiles balistiques ont été tirés par l'Iran contre deux bases militaires américaines en Jordanie en réponse à l'attaque menée par les Etats-Unis.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré par la suite que les bases américaines visées avaient été utilisées pour lancer l'attaque contre l'île de Larak.

Téhéran répondra avec fermeté à toute nouvelle agression, a ajouté le ministère dans un communiqué, imputant à Washington et à ses soutiens la "pleine responsabilité" d'une quelconque escalade.

Un journaliste de la chaîne Fox News, citant une source américaine, a déclaré que les missiles tirés par l'Iran ont presque tous "été interceptés". Aucun dégât important n'a été signalé" dans l'immédiat, a-t-il ajouté via le réseau social X.

Washington s'était officiellement abstenu depuis plusieurs semaines de mener des attaques en Iran, privilégiant de lourdes sanctions économiques contre Téhéran et ses partenaires économiques. L'administration Trump a annoncé la semaine dernière un renforcement des sanctions secondaires contre les entités et pays faisant affaire avec l'Iran.

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré dimanche dans une interview à Reuters que de nouvelles mesures seraient vraisemblablement communiquées de manière hebdomadaire afin d'accroître la pression sur Téhéran, avec le secteur bancaire comme priorité initiale.

(Kanishka Singh et Phil Stewart à Washington, Hatem Maher et Yomna Ehab au Caire; version française Jean Terzian)