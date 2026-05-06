USA-Décès à 87 ans de Ted Turner, fondateur de CNN

Le journaliste américain Robert Edward « Ted » Turner, fondateur des chaînes de télévision TBS et CNN, est décédé à l'âge de 87 ans, annonce CNN mercredi.
(Reportage Daphne Psaledakis et Bhargav Acharya)
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