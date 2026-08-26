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USA-Darline Graham remporte la primaire républicaine pour le Sénat en Caroline du Sud
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 03:11
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Darline Graham, la soeur du sénateur américain récemment décédé Lindsey Graham, a remporté la primaire du Parti républicain pour le siège de la Caroline du Sud remis en jeu au Sénat américain lors des élections de novembre, selon les projections des médias américains.

Darline Graham, 62 ans, a été nommée pour terminer le mandat de son frère, décédé le 11 juillet à l'âge de 71 ans après avoir siégé à Washington pendant 31 ans - dont 23 en tant que sénateur -, qui expire début janvier.

La candidate, qui bénéficiait du soutien du président américain Donald Trump, s'est imposé face au député Ralph Norman.

(Richard Cowan, Kanishka Singh et Christian Martinez; version française Camille Raynaud)

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