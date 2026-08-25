USA-Darline Graham brigue le Sénat à la suite de son frère et soutenue par Trump

par Richard Cowan

Les électeurs de la Caroline du Sud, aux États-Unis, décideront mardi s'ils veulent donner naissance à une nouvelle dynastie républicaine, à l'occasion d'un duel opposant Darline Graham, soeur d'un ténor du parti, au député Ralph Norman, pour l'investiture dans ce bastion conservateur.

Le scrutin déterminera si c’est l’actuelle sénatrice ou son concurrent qui représentera le Parti républicain face à la démocrate Annie Andrews, le 3 novembre, avec pour enjeu un mandat de six ans au Sénat américain.

Darline Graham, 62 ans, sœur de Lindsey Graham, décédé le 11 juillet à l'âge de 71 ans après avoir siégé à Washington pendant 31 ans, dont 23 en tant que sénateur, a été nommée pour terminer le mandat de son frère, qui expire début janvier.

Le président américain Donald Trump lui a apporté son soutien et a organisé vendredi un rassemblement en sa faveur à Myrtle Beach, en Caroline du Sud, où il a déclaré : "Je suis sur le bulletin de vote" mardi.

Un ancien assistant républicain au Sénat, soulignant le manque d’expérience politique de la candidate et l’absence d’une base solide de partisans, a expliqué que l’issue de l’élection pourrait dépendre de la capacité de "Trump à la faire passer la ligne d’arrivée grâce à son seul soutien".

UNE COURSE QUI S'ANNONCE SERRÉE

Darline Graham a profité du rassemblement pour relever la tête après ce qui a été qualifié de faux pas, lorsqu’elle a déclaré au cours d'un débat ne pas être bien informée sur les questions de sécurité nationale, un domaine dans lequel son défunt frère faisait figure d'expert.

Elle a choisi d'axer son intervention sur les questions nationales, notamment la politique de Trump en matière d’immigration, ou encore son engagement contre l’avortement.

Quant à Ralph Norman, il a également soutenu plusieurs mesures du locataire de la Maison blanche, comme le durcissement des conditions requises pour voter aux États-Unis, ou encore l'opposition aux restrictions imposées par le Congrès à la guerre menée contre l’Iran.

Au début du mois, les deux candidats étaient sortis en tête de la primaire républicaine, sans qu'aucun n'obtienne suffisamment de soutien pour échapper au second tour de mardi.

Darline Graham avait alors recueilli 32,7% des voix contre 24,6% pour Ralph Norman, laissant présager une prochaine course serrée pour désigner le candidat.

(Richard Cowan; Avec la contribution de Nolan D. McCaskill; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)