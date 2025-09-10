 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
USA-Contraction inattendue des prix à la production en août
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 14:56

Vue générale de l'intérieur d'une usine d'acier Nucor à Blytheville, États-Unis

Vue générale de l'intérieur d'une usine d'acier Nucor à Blytheville, États-Unis

Les prix à la production (PPI) aux Etats-Unis se sont contractés contre toute attente en août, montrent les statistiques publiées mercredi par le département du Travail.

L'indice PPI a reflué de 0,1% le mois dernier après une augmentation de 0,7% (révisée de +0,9%) en juillet. Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une hausse de 0,3%.

Sur une base annuelle, la croissance des prix à la production est ressortie à +2,6% en août, après une hausse de 3,1% (révisée de +3,3%) en juillet, alors que le consensus prévoyait +3,3%.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une baisse de 0,18% pour le Dow Jones, mais une hausse de 0,30% pour le Standard & Poor's 500 et une progression de 0,27% pour le Nasdaq à l'ouverture de Wall Street.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont accéléré leurs gains après la publication des données sur le PPI alors que les trois indices avaient inscrit la veille des records dans l'anticipation d'une baisse imminente des coûts d'emprunt de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui se réunit la semaine prochaine.

Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans s'affiche à 4,06%, tandis qu'aux changes, le dollar grappille 0,6% face à un panier de devises de référence, ces deux actifs financiers étant relativement stables.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

