USA-A l'approche des élections de mi-mandat, Trump espère faire de l'économie un thème gagnant
information fournie par Reuters 20/12/2025 à 07:05

par Steve Holland et Trevor Hunnicutt

ROCKY MOUNT, Caroline du Nord, 19 décembre (Reuters) - L e président américain Donald Trump s'est rendu en Caroline du Nord vendredi, où il a prononcé un discours visant à convaincre les Américains que l'économie est en bonne santé alors que son Parti républicain se prépare à une campagne tendue en vue des élections de mi-mandat au Congrès ("midterms").

Malgré la morosité des consommateurs et la baisse de sa côte de popularité dans les sondages d'opinion, Donald Trump a vanté ses accomplissements.

"A lui seul, ce résultat devrait nous permettre de remporter les élections de mi-mandat", a déclaré le locataire de la Maison blanche alors qu'il évoquait la signature d'accords visant à réduire les prix de leurs médicaments.

Il a également abordé les données sur l'inflation aux Etats-Unis, plus faibles que prévu, publiées jeudi par le département du Travail. "Je vous l'avais dit ! "Je vous l'avais dit !", s'est-il exclamé.

Dans un discours de 90 minutes, présenté comme un discours portant sur l'économie, Donald Trump a évoqué ses tests cognitifs, l'intelligence de l'ancienne candidate démocrate à la présidence Hillary Clinton, et le fait que les forces de l'ordre auraient fouillé dans les sous-vêtements de son épouse Melania.

Il n'a pas abordé la publication vendredi de milliers de documents, largement expurgés, liés à Jeffrey Epstein, financier américain qui s'est suicidé en 2019 alors qu'il était en détention aux Etats-Unis avant son procès pour trafic sexuel de mineures.

L'ÉCONOMIE AU COEUR DE LA CAMPAGNE

Bien qu'il vante ses accomplissements en matière d'économie, Donald Trump pourrait avoir fort à faire pour convaincre les électeurs de voter pour les candidats de son parti lors des élections de mi-mandat.

Un sondage Reuters/Ipsos publié mardi montre que seulement 33% des adultes américains approuvent la manière dont Donald Trump gère l'économie.

Le président américain a affirmé que l'économie était prête à connaître un rebond grâce à ses politiques et que les problèmes rencontrés par la population étaient dus aux Démocrates.

Majoritaires depuis janvier dernier au Sénat et à la Chambre des représentants, les républicains entendent renforcer lors des "midterms" de novembre 2026 leur contrôle sur les deux chambres du Congrès.

Les démocrates, qui ont enregistré le mois dernier des succès locaux lors des premières élections organisées depuis le début du second mandat de Donald Trump, ont mis l'accent sur la hausse du coût de la vie et cherchent à se démarquer des républicains sur la question des remboursements des soins de santé, qui inquiète des millions d'Américains.

Donald Trump a prononcé son discours depuis Rocky Mount, en Caroline du Nord, un Etat souvent considéré comme "pivots" ("Swing States") où il a remporté le scrutin présidentiel en 2016, 2020 et 2024.

(version française Camille Raynaud)

USA 2024
Donald Trump
