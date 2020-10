Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020: Trump et Biden s'opposent, à distance, sur la gestion du coronavirus Reuters • 16/10/2020 à 07:51









USA 2020: TRUMP ET BIDEN S'OPPOSENT, À DISTANCE, SUR LA GESTION DU CORONAVIRUS par Steve Holland et Michael Martina MIAMI/PHILADELPHIE (Reuters) - Le candidat démocrate à l'élection présidentielle américaine Joe Biden a reproché jeudi à Donald Trump d'avoir apporté une réponse "paniquée" à l'épidémie de coronavirus, tandis que le président républicain a défendu sa gestion de la crise sanitaire qui a causé plus de 216.000 décès dans le pays. Les deux rivaux se sont exprimés en simultané lors de deux émissions de télévision distinctes après que le débat initialement programmé à cette date a été annulé, suite à l'infection de Donald Trump au coronavirus. Ce duel à distance a offert un rappel visuel des divisions profondes de l'électorat américain, alors même qu'un nombre record de bulletins de vote ont déjà été transmis avant le jour "J", le 3 novembre. Joe Biden a reproché au président sortant d'avoir dissimulé le danger mortel représenté par le coronavirus. "Il a déclaré qu'il n'avait rien dit à personne parce qu'il avait peur que les Américains paniquent", a dit l'ancien vice-président lors de l'émission retransmise par ABC depuis Philadelphie (Pennsylvanie). "Les Américains ne paniquent pas. Il a paniqué", a-t-il ajouté. Donald Trump a défendu de son côté à la fois sa gestion de l'épidémie et son comportement personnel, notamment son choix d'organiser un événement dans les jardins de la Maison blanche fin septembre lors duquel rares étaient les personnes munies d'un masque ou respectant la distanciation sociale - avec pour conséquence plusieurs cas de contamination signalés parmi les participants. "Hé, je suis le président - je dois voir des gens, je ne peux pas rester dans un sous-sol", a-t-il dit à la chaîne NBC devant un public rassemblé en extérieur à Miami (Floride), critiquant implicitement son rival démocrate pour s'être confiné à son domicile pendant plusieurs mois alors que l'épidémie de coronavirus faisait rage. ESQUIVE Donald Trump n'a pas répondu aux questions sur la date à laquelle il a été testé négatif au coronavirus pour la dernière fois avant d'être contaminé, expliquant ne pas s'en souvenir précisément. Le président républicain, qui avait interrompu à plusieurs reprises Joe Biden lors d'un débat chaotique fin septembre à Cleveland (Ohio), n'a pas semblé vouloir se départir de son ton agressif, se querellant fréquemment avec la modératrice de NBC, Samantha Guthrie. Il a dit avoir entendu "différentes versions" sur l'efficacité des masques de protection, bien que les experts sanitaires de sa propre administration ont déclaré par le passé qu'il s'agissait d'un moyen primordial pour stopper la propagation du coronavirus. L'actuel locataire de la Maison blanche a par ailleurs esquivé les questions sur ses déclarations de revenus, au centre d'une enquête du New York Times et qu'il a refusé de communiquer, rompant avec la tradition prévalant pour les candidats à l'élection présidentielle. Cette soirée était initialement dédiée à la tenue du deuxième débat entre Donald Trump et Joe Biden, mais le président sortant a annoncé qu'il n'y participerait pas après que les organisateurs ont voulu que l'événement soit virtuel pour éviter tout risque sanitaire. L'ultime débat présidentiel doit avoir lieu dans une semaine, le 22 octobre, à Nashville (Tennessee). Après avoir été hospitalisé pendant trois nuits puis s'être confiné plusieurs jours à la Maison blanche, Donald Trump a repris en début de semaine les meetings avec l'objectif de modifier la dynamique de la campagne électorale. RECOURS MASSIF AU VOTE ANTICIPÉ La dernière enquête d'opinion réalisée par Reuters/Ipsos montre que Joe Biden dispose d'une nette avance sur Donald Trump dans les intentions de vote au niveau national, même la marge du candidat démocrate est moins prononcée dans les Etats décisifs. En Caroline du Nord, un Etat hautement disputé, de longues files d'attente ont été constatées dans la journée alors qu'ouvraient les bureaux de vote de manière anticipée. Plus tôt dans la semaine, les électeurs ont aussi afflué pour voter par anticipation en Géorgie et au Texas. Plus de 18 millions d'Américains ont déjà transmis leur bulletin, soit en personne soit par voie postale, d'après Elections Project, groupe basé à l'université de Floride et qui répertorie les données sur le vote anticipé. Il s'agit d'un record et d'un nombre équivalent à près de 13% du nombre total de bulletins dépouillés en 2016. Les électeurs cherchent à éviter les rassemblements massifs le 3 novembre du fait du coronavirus. Ils entendent aussi s'assurer que leur bulletin sera pris en compte, nombre d'entre eux craignant que Donald Trump conteste la légalité des votes par correspondance, qu'il juge sans fondement propices à la fraude. (avec Trevor Hunnicutt, Chris Kahn, Doina Chiacu et James Oliphant; version française Jean Terzian)

