USA 2020: FACEBOOK INTERDIT LES PUBLICITÉS DÉNONÇANT UNE VASTE FRAUDE ÉLECTORALE SAN FRANCISCO (Reuters) - Facebook a déclaré mercredi dans un message sur son blog qu'il interdisait sur ses plateformes les publicités dénonçant une vaste fraude électorale aux Etats-Unis, suggérant que les résultats de l'élection présidentielle du 3 novembre seraient invalides, ou critiquant toute méthode de vote. Ces nouvelles mesures, qui concernent les plateformes Facebook et Instagram, viennent s'ajouter à de précédentes restrictions décidées par le géant américain du numérique dans le but d'éviter une proclamation de victoire prématurée. Elles ont été annoncées au lendemain du premier débat entre Donald Trump et Joe Biden, lors duquel le président républicain a de nouveau déclaré - sans apporter de preuve - que le scrutin allait être entaché d'une fraude à cause du vote par voie postal. Facebook a été critiqué par le passé pour avoir refusé de vérifier la véracité des publicités politiques et de ne pas lutter contre des campagnes croissantes de désinformation. (Joseph Menn; version française Jean Terzian)

