US Open: duel pour le trône entre le roi Sinner et son dauphin Alcaraz

Jannik Sinner (G) et Carlos Alcaraz après la finale du Masters 1000 de Cincinnati, lors de laquelle l'Italien a été contraint à l'abandon, le 18 août 2025 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MATTHEW STOCKMAN )

Un peu plus de piment dans un duel déjà captivant: le tenant du titre Jannik Sinner et son dauphin au classement ATP Carlos Alcaraz se disputent à partir de dimanche à l'US Open un nouveau titre en Grand Chelem, mais surtout la place de N.1 mondial.

Depuis le début de la saison 2024, les deux ogres du circuit masculin ont monopolisé les sept titres du Grand Chelem mis en jeu (quatre pour Sinner, trois pour Alcaraz).

Le dernier duel entre l'Italien de 24 ans et son cadet espagnol de 22 ans a cependant tourné court, le N.1 mondial étant contraint lundi à l'abandon en finale du Masters 1000 de Cincinnati alors qu'Alcaraz menait 5-0.

Malade, Sinner a payé cher son abandon puisqu'il a permis à son dauphin de se rapprocher à moins de 2.000 points au classement ATP.

Si son forfait de dernière minute pour le tournoi de double mixte de l'US Open organisé mardi et mercredi n'a eu aucune conséquence comptable dans la hiérarchie masculine, l'actuel patron du circuit débutera le tournoi de simple avec nettement plus de points à défendre (2.000) que son rival (50), éliminé au 2e tour l'an dernier.

Pour être certain de conserver la tête du classement, l'Italien doit gagner à New York.

Alcaraz reviendra lui au sommet de la hiérarchie mondiale s'il franchit un tour de plus que Sinner.

Mais l'Italien ne cédera pas son trône sans combattre, lui qui a aligné 26 succès de rang sur dur avant son abandon à Cincinnati.

L'Italien a déjà montré sa force de caractère en battant Alcaraz en finale de Wimbledon mi-juillet, un peu plus d'un mois après avoir laissé filer contre l'Espagnol trois balles de match et le titre à Roland-Garros.

Alcaraz, sacré en 2022 à l'US Open et devenu alors à 19 ans le plus jeune N.1 mondial depuis la création du classement ATP en 1973, a aussi des arguments solides à faire valoir.

Toujours dangereux dans les grands rendez-vous, le vétéran serbe Novak Djokovic (38 ans) espère jouer les trouble-fêtes et décrocher à New York un 25e titre record en Grand Chelem.

Jannik Sinner au moment de sa victoire finale à Wimbledon face à Carlos Alcaraz, le 13 juillet 2025 à Londres ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

En terre américaine, les héros locaux Taylor Fritz (finaliste en 2024) et Ben Shelton (récent vainqueur du Masters 1000 de Toronto) tâcheront eux aussi de briser le duopole italo-espagnol en Grand Chelem.

- Suspense chez les dames -

Dans le tableau féminin, la tenante du titre et n.1 mondiale Aryna Sabalenka a vu son étoile de favorite pâlir quelque peu ces dernières semaines.

Au WTA 1000 de Cincinnati, son seul tournoi de préparation sur dur, la Bélarusse a disparu dès les quarts de finale.

Sa dauphine Iga Swiatek, lauréate à Flushing Meadows en 2022, est à l'inverse en pleine renaissance, après un début de saison en dessous de ses standards.

La Polonaise Iga Swiatek serre les poings au moment de sa victoire en finale du WTA 1000 de Cincinnati face à l'Italienne Jasmine Paolini, le 18 août 2025 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MATTHEW STOCKMAN )

La Polonaise de 24 ans a gagné un sixième titre surprise en Grand Chelem mi-juillet à Wimbledon (gazon), avant de triompher sur dur lundi à Cincinnati.

Gare aux pronostics hâtifs cependant, tant l'US Open peut révéler des championnes inattendues comme la Canadienne Bianca Andreescu (2019) ou la Britannique Emma Raducanu (2021).

Compatriote d'Andreescu, la jeune Victoria Mboko (24e mondiale à 18 ans) a fait sensation en remportant début août le WTA 1000 de Montréal.

Sa victime en finale, la double lauréate de l'US Open et ex-N.1 mondiale Naomi Osaka (25e), a également rappelé qu'il faudrait la compter parmi les prétendantes à New York.

Dans le camp français, la révélation de Roland-Garros Loïs Boisson (46e) retrouve le tableau final d'un Grand Chelem pour la première fois depuis sa demi-finale surprise à Paris en juin.

Autre invité surprise d'un dernier carré prestigieux, le récent demi-finaliste du Masters 1000 de Cincinnati Térence Atmane (69e) doit en revanche faire l'impasse sur le dernier Grand Chelem de la saison.

Le Boulonnais de 23 ans a révélé mardi souffrir de deux déchirures ligamentaires et d'une lésion musculaire au pied. En son absence et celle d'Arthur Fils (20e), également blessé, Ugo Humbert (23e) sera le mieux classé de la délégation tricolore et pourrait retrouver le 15e mondial Andrey Rublev dès le 3e tour.