United tient officiellement son nouveau numéro neuf, et il coûte 85 millions
La dernière pièce du puzzle ?
74 millions sur Matheus Cunha, 81 sur Bryan Mbeumo, et désormais 85 sur Benjamin Šeško : en annonçant la signature de l’attaquant du RB Leipzig ce samedi, Manchester United boucle le (coûteux) chantier réalisé sur le front de son attaque.…
JB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
