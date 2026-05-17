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United s'assure le podium, record pour Fernandes
information fournie par So Foot 17/05/2026 à 15:28

United s'assure le podium, record pour Fernandes

United s'assure le podium, record pour Fernandes

Manchester United 3-2 Nottingham Forest

Buts : Shaw (5 e ), Cunha (55 e ) et Mbeumo (76 e ) pour les Red Devils // Morato (53 e ) et Gibbs-White (78 e ) pour les Reds

Vivement la saison prochaine. En pleine bourre sur cette fin de saison, Manchester United s’est offert une dernière fête à Old Trafford face à Nottingham Forest (3-2) . L’occasion pour Bruno Fernandes de délivrer sa 20 e passe décisive de la saison, record de Thierry Henry et Kevin de Bruyne égalé.…

TB pour SOFOOT.com

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